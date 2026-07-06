Erling Haaland: Običajno dosežem gol, če imam eno ali dve priložnosti

Napadalec Manchester Cityja Erling Haaland je bil ob vratarju Ørjanu Nylandu glavni junak zmage Norveške proti Braziliji z 2:1 v osmini finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. »To je bil še en vrhunec,« je po obračunu v East Rutherfordu povedal Haaland.

Haaland večino tekme ni bil v osredju – s kar nekaj izvrstnimi obrambami je pozornost znova nase vlekel Nyland –, a je bil nato v 79. in 90. minuti glavni junak za napredovanje Norveške v prvi četrtfinale mundiala proti petkratni svetovni prvakinji Braziliji.

Ta je zapravila kar nekaj priložnosti, vključno z enajstmetrovko v 14. minuti in se poslovila v osmini finala prvič po letu 1990, zadnji naslov pa je slavila leta 2002.

Norveška je na drugi strani zadržala niz neporaženosti proti Brazilcem, saj ni izgubila niti ene od petih medsebojnih tekem (tri zmage, dva remija).

Haaland je zdaj pri sedmih golih na tem SP in se je na strelski lestvici izenačil s Francozom Kylianom Mbappejem in Argentincem Lionelom Messijem. Po tekmi se je uspeha znova veselil skupaj z navijači in z bobnom narekoval ritem njihovega zdaj že močno prepoznavnega »veslanja«.

Norveška pravljica bo naslednje poglavje dobila 11. julija ob 23.00 v Miamiju, ko se bo v četrtfinalu pomerila z zmagovalcem tekme med Anglijo in Mehiko.

»Že doslej sem imel nekaj vrhuncev na tem SP. Danes je bil še eden. Običajno dosežem gol, če imam eno ali dve priložnosti. To je preprosto to, kar počnem. Nora tekma in zmaga. Igranje za Norveško je največji možen ponos,« je po tekmi povedal Haaland.

Ståle Solbakken, selektor Norveške, pa je dodal, da lahko vsak Norvežan po tej tekmi lahko le še uživa. »Tekma je bila dramatična, lahko bi se končala na različne načine. No, mi smo bili pravi, taktično na visoki ravni. Škoda je nekaj izgubljenih žog, ki bi jih lahko drago plačali.«

Norveški vratar Ørjan Nyland je spravljal v obup brazilske napadalce. FOTO: Justin Setterfield/Getty Images Via AFP

»No, položaj se je obrnil v našo smer in zaradi tega moramo biti zelo ponosni. Igralo se je tako, kot bi mi bili Manchester City, oni pa Real Madrid. Brazilija se je povlekla in se naslonila na protinapade, mi pa smo jih morali izčrpavati. V tem pa smo najboljši,« je še pojasnil Solbakken.

Šokirani kapetan Brazilije Marquinhos pa je dejal: »To je nesprejemljivo. Imamo izkušnje in kakovost. Vedeli smo, da bo težko. Imeli smo priložnosti, nismo izkoristili enajstmetrovke, Norvežani pa so svoje priložnosti unovčili,« je povedal Marquinhos.

»Zdaj se začne novo obdobje. Ne vemo, kaj se bo zgodilo, upam, da bodo navijači potrpežljivi. Naredili smo napake. Ni šibkih ekip, ampak moramo se opravičiti in se naučiti iz napak. Naslednje SP je čez štiri leta in želimo si ga osvojiti,« je dodal.