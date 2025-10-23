Erling Haaland se je obdaril, za Lamborginija je odštel dnevni plači

Za izjemen prvi del nogometne sezone, ki ga je v ligi prvakov v Villarrealu sinoči začinil še z dvema goloma ob zmagi Manchester Cityja, se je norveški napadalec Erling Haaland obdaril z novim jeklenim konjičkom, zaradi katerega je vrednost zbirke njegovih dragocenih štirikolesnikov narasla na skoraj 12 milijonov evrov. Kolekcijo je dopolnil z Lamborginijevim modelom zelene barve Huracán Sterrato, za katerega si je odtrgal le dve dnevni plači, ali približno 290.000 evrov. Njegova tedenska bruto plača znaša 1,1 milijona evra.

Za Haalanda je Huracan Sterrato tudi odlična naložba, saj so jih izdelali le 1499, zaradi česar bo njegova vrednost vsak dan višja. "Raketa" na štirih kolesih doseže 100 km/h v 3,6 sekunde in končno hitrost 260 k/h, a še zdaleč ne sodi med najdražje v njegovi zbirki. To častno mesto pripada Bugattijevemu Tourbillionu, za katerega je plačal 4,5 milijona €. Najcenejši je Range Rover Sport P510e, za katerega je treba plačati približno 140.000 evrov.

Haaland je v tej sezoni zabil 25 golov, 11 v premier league, štiri v ligi prvakov in 10 v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki.