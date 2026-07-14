Erling Haaland z nenavadnim spominkom, navijače prosi za pomoč pri izbiri imena

Norveški nogometni zvezdnik Erling Haaland je po vrnitvi s svetovnega prvenstva na družbenih omrežjih poskrbel za zabaven vložek. Svojih več kot 67 milijonov sledilcev na Instagramu je prosil za pomoč pri izbiri imena za nenavaden spominek iz Dallasa.

Napadalec je v trgovini Wild Bill's Western kupil steklenico viskija z nagačenim rakunom, vredno približno 750 ameriških dolarjev (660 evrov). Ob fotografiji je najprej zapisal: »Sledil mi je domov.«

Kmalu zatem je na Instagramu objavil še poziv sledilcem: »Pomagajte mi poimenovati mojega novega prijatelja.«

Med predlaganimi imeni so Cowboy, Ranger, Tex in R.O.W., kratica za Raccoon on Wheels (rakun na kolesih).

Haaland je s hudomušno objavo znova pokazal svojo sproščeno plat in med navijači sprožil številne domiselne predloge za ime nenavadnega spremljevalca.