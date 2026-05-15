Messi iz Milwaukeeja ni pozabil na burek in čevapčiče

Nogometni as Esmir Bajraktarević je nedavno dvignil na noge skoraj celotno Bosno in Hercegovino. Mladenič, ki je Italijo prikrajšal za nastop na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi, je bil pred tem le fant iz majhnega ameriškega mesta. Danes ga kličejo »Messi iz Milwaukeeja«, pri 21 letih piše eno najlepših nogometnih zgodb na Balkanu.

Marca je v Zenici prevzel odgovornost v trenutku, ko je obstala vsa država. Pred njim sloviti vratar Gianluigi Donnarumma, za njim Edin Džeko in na tribunah dih, zadržan v pričakovanju. Krilni nogometaš PSV iz Eindhovna je hladnokrvno zadel odločilno enajstmetrovko proti Italiji ter reprezentanco BiH odpeljal na svetovno prvenstvo.

»Eden najlepših občutkov v življenju«

»To je eden najlepših občutkov v mojem življenju. Kot uresničitev sanj,« je dejal Bajraktarević in v smehu priznal, da obstaja posnetek, na katerem po omenjenem golu joče od sreče. Kdo je Esmir Bajraktarević, ki ga v zadnjem času lovi »pol Evrope«, zanj se potegujejo vodilni klubi italijanske serie A?

Njegova zgodba je zgodba številnih otrok bosanske diaspore. Rodil se je in odraščal v ZDA, a doma nikoli niso pozabili Bosne. Ob bureku, čevapčičih in bosanski glasbi je z družino govoril bosansko, je Bajraktarević zatrdil v pogovoru za ameriške medije. Njegovi starši so med vojno zapustili Bosno in Hercegovino ter novo življenje našli v Appletonu v Wisconsinu v ZDA.

Nogometaše Bosne in Hercegovine je po golu Esmirja Bajraktarevića zajela pričakovana evforija. FOTO: Amel Emrić/Reuters

Z bratom Osmanom sta dneve preživljala na dvorišču, kjer sta si predstavljala, da izvajata odločilne enajstmetrovke proti Manuelu Neuerju. Sanje o golu na svetovnem prvenstvu so se zdele oddaljene, toda nogomet je imel zanj drugačne načrte.

Čeprav je igral za mlajše selekcije ZDA in celo debitiral za ameriško reprezentanco pod vodstvom Mauricia Pochettina, odločitev o dokončnem nogometnem državljanstvu ni dolgo zorela. »To so bile moje otroške sanje. O izbiri med reprezentancama nisem veliko razmišljal. Bosna me je poklicala in to je bilo zame nekaj posebnega,« je povedal iskreno.

Posebno vez je hitro spletel z Edinom Džekom

Posebno vez je hitro spletel z Edinom Džekom, svojim otroškim vzornikom. »Nestvarno je. Zdaj je kot eden mojih prijateljev, kar je noro,« pravi o najboljšem nogometašu v zgodovini BiH. Njegovo pot so oblikovali Milwaukee, Chicago in akademija New England Revolution, kjer so prepoznali njegov talent. »Ko si gledal Esmirja, si takoj rekel: ta fant je prekleto dober. Njegova tehnika in kontrola žoge sta izjemni,« se spominja športni direktor Curt Onalfo.

Esmir Bajraktarević je znan po uspešnih preigravanjih. FOTO: Yiannis Kourtoglou/Reuters

Tudi nekdanji ameriški selektor Bruce Arena je vedel, da gre za posebnega igralca. »Tehnično je odličen, zna preigravati, dobro podaja in nevarno strelja z razdalje. Pred njim je velika prihodnost.«

V MLS je debitiral kot najstnik

V MLS je debitiral kot najstnik in si prislužil vzdevek Messi iz Milwaukeeja. Za Revolution je odigral 45 tekem, nato pa se je leta 2025 preselil v PSV Eindhoven. Na Nizozemskem je dokončno eksplodiral: osvojil je dva naslova državnega prvaka, zbral 38 nastopov, sedem golov in pet asistenc, njegovo ime pa se vse pogosteje pojavlja na seznamih velikih evropskih klubov. Med zainteresiranimi naj bi bil Everton in vsaj na papirju večina najboljših klubov v italijanski serie A.

Za reprezentanco Bosne in Hercegovine je debitiral septembra 2024 proti Nizozemski in takoj asistiral Džeku za gol. »Ko me je selektor poklical s klopi, sem si mislil: o moj bog. Vedel pa sem, da ne želim igrati na varno. Hotel sem narediti razliko.« Danes Bajraktarević živi sanje cele Bosne in Hercegovine. Ameriški fant z bosanskimi koreninami bo svetovno prvenstvo igral prav v Združenih državah Amerike – pred družino, prijatelji in narodom, ki ga je izbral s srcem.