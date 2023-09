Kako sta spisala pravljico Katanec in Zahović?

V nadaljevanju preberite:

Slovenska trnova pot proti prvemu velikemu tekmovanju je imela v Srečku Katancu in Zlatku Zahoviću značajsko neprimerljivi osebnosti, a v njuni ambicioznosti najmočnejša aduta. Katančeva enostavnost in iskrenost ter Zahovićeva lucidnost na igrišču in zunaj njega so tvorile zmagovalno kombinacijo, ki je že od prve kvalifikacijske tekme za evropsko prvenstvo leta 2000 na Nizozemskem in v Belgiji, v Atenah, začela ustvarjati zgodovino. Prva točka na vročem gostovanju je bila pomembna in je potrdila, da je napočil trenutek za samozavestnejšo in drznejšo Slovenijo, ki je kos boljšim in večjim. Kaj pa je najbolj zaznamovalo najuspešnejši rod slovenskih nogometašev?