Bellingham zaradi komentarjev o jutrišnjem sodniku v preteklosti sankcioniran

Na drugi polfinalni tekmi med Anglijo in Nizozemsko bo sodil nemški sodnik Felix Zwayer. Leta 2021 se je nad Zwayerjevimi sodniškimi odločitvami pritoževal angleški zvezdnik Jude Bellingham, ki je zaradi svojih komentarjev dobil 40 tisoč evrov kazni. »Sodniku, ki je že prirejal tekme, so dodelili največjo tekmo v Nemčiji. Kaj lahko pričakujete?« je bil nezadovoljen Bellingham po tekmi med Borussio Dortmund, za katero je igral pred prestopom v madridski Real, in münchenskim Bayernom.

Bellinghamovi komentarji so se nanašali na Zwayerjevo vpletenost v afero prirejanja tekem druge nemške lige sodnika Roberta Hoyzerja, zaradi česar je Zwayerja Nemška nogometna zveza suspendirala za šest mesecev. »Spoštovati moramo Uefo glede tega, koga bo izbrala za sodnika,« je glede sodniške izbire dejal angleški branilec Luke Shaw. Anglija in Nizozemska se bosta pomerili jutri ob 21.00 v Dortmundu.