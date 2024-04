Benjamin Šeško: Naslednjič ga bom zabil tudi Realu

V nadaljevanju preberite:

Z napadalnim adutom slovenske reprezentance št. 1 Benjaminom Šeškom smo se pogovarjali, ko so moštva v bundesligi že vstopila v sklepno fazo tekmovanja, Šeško pa je z Leipzigom sredi krčevitega boja za četrto mesto in ligo prvakov v naslednji sezoni. A pritiska v pogovoru z 20-letnim Radečanom ni čutiti, na trenutke deluje zelo samozavestno in tako pogleduje tudi proti poletnemu euru. Prepričan je, da bi se morali tekmeci v Nemčiji bati Slovencev, vrhunec forme pa napoveduje prav za junijski spektakel. S Šeškom smo se pogovarjali po zmagi nad Freiburgom, k njej je prispeval svoj osmi gol v tej sezoni elitne nemške lige.

Izteka se vaša prva sezona v bundesligi. Navzven se zdi, da za vas poteka malodane idealno.

Moramo se zavedati, da je to dejansko šele moja prva sezona v nemškem prvenstvu, prvič igram v ligi najboljše peterice, prišel sem iz Avstrije in kakovostni preskok je bil velik. Zato sem zadovoljen s tem, kar sem doslej dosegel, seveda pa si želim še več, to je normalno za vsakega športnika. Ni še konec sezone, na preostalih tekmah bom moral znova pokazati, česa sem sposoben, in zabiti še kakšen gol, potem pa bomo lahko ocenjevali, ali je bila sezona vrhunska ali ne.

Eden od vrhuncev sezone je bil, čeprav razveljavljen, gol proti madridskemu Realu v osmini finala lige prvakov.

Uh, seveda, občutek je bil res neverjeten. Res škoda, da zadetek ni obveljal, hiter gol na začetku tekme bi lahko namreč povsem spremenil potek tekme. V nadaljevanju sem imel še malo smole, enkrat mi je vratar Andrej Lunin tudi dobro ubranil strel, ki bi šel lahko v gol. Ponosen sem, da sem pokazal svojo kakovost ljudem tudi na tej najvišji ravni in naslednjič, ko jih bomo znova dobili za tekmece v ligi prvakov, bo zagotovo drugače. Naslednjič bo šla žoga v mrežo in tudi gol bo obveljal (smeh).

Tekme v Nemčiji na euru bodo zelo zahtevne: Danci, Srbi in za konec še Angleži so tekmeci najvišje ravni.

Tekmece zelo dobro poznamo in tekme bodo zagotovo težke, a me najbolj zanima, kako bomo v Nemčiji odigrali mi. Želim si, da bi pokazali, da Slovenija ni zaman tu, kjer je. Po zmagi nad Portugalsko se bo morda kdo bal tudi nas, ne bodo nas jemali kar z levo roko in to je za nas zelo dobro.