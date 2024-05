Čas za vrnitev na evropski prestol

V nadaljevanju preberite:

Je Portugalska v 50-letnem Kataloncu iz Balaguera ujela selektorja, ki bo iz zvezdnikov in mojstrov najvišjega igralskega razreda iztisnil maksimum?

Roberto Martinez je izkušen trener, ki je iz negotovega klubskega trenerskega ceha prestopil v manj stresnega in bolj ležerno uradniškega. Njegov adutbi lahko bil Bernardo Silva, zvezdnik Manchester Cityja in igralec, ki ga tudi najboljši med najboljšimi trenerji Pep Guardiola neizmerno ceni. Pri 29 letih je dovolj zrel, izkušen in ima zmagovalno rutino. Ima motiv, da tudi na reprezentančni ravni doseže veliko več, kot je doslej.

Celoten članek in še več zgodb prinaša na 200 straneh posebna Delova revija Euro 2024, ki je na voljo na vseh prodajnih mestih za časopise in revije.