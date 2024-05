Judu Bellinghamu je vrednost porasla v nebo

Z lepo popotnico bo v London dopotoval Realov zvezdnik in angleške nogometne reprezentance Jude Bellingham. V sobotnem finalu lige prvakov na Wembleyju proti Borussii Dortmund bo igral s prestižnim nazivom. Nogometni spletni portal CIES Football Observatory je opravil statistično analizo obogateno z vsemi možnimi podatki najvidnejših igralcev sezone, po kateri je komaj 20-letnemu Angležu, ki nikoli ni igral v Angliji v premier league, pripadel naziv najvrednejšega nogometaš na svetu.

Bellinghamova odlična sezona in takojšen uveljavitev v kraljevskem klubu, kot enega od najboljših in nepogrešljivih v Realovi enajsterici, je podvojila njegovo vrednost. Za prestop so pri Realu prav sobotnemu tekmecu Borussii lansko poletje plačali približno 130 milijonov evrov, zdaj pa je njegova vrednost 280 milijonov evrov. Raznovrstni nogometaš, ki bo 25. junija v Kölnu v skupini C evropskega prvenstva izzval tudi Benjamina Šeška in druge Slovence, je v prvi sezoni pri Realu zabil 19 golov v La Ligi in 35 skupno v vseh tekmovanjih. Na Wembleyju lahko klubsko sezono zaokroži z obema najprestižnejšima naslovoma, za španskega prvaka in evropskega. Za Real Madrid bi bila zmaga v najmočnejšem klubskem tekmovanju že 15.