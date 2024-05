Na pomoč Italijanom tudi Rivera, Totti, Del Piero in Baggio

Visoke načrte na letošnjem evropskem prvenstvu v nogometu premore tudi italijanska reprezentanca, ki je na zadnjem mundialu nismo videli. Selektor Luciano Spalletti načrtuje obrambo naslova prvaka z eura 2020 – zaradi pandemije so igrali turnir leta 2021 –, pri čemer stavi tudi na pomoč legendarnih italijanskih asov. Spalletti je začasno povabil v jato nekdanje zvezdnike, saj želi, da bi navdihnili njegove adute na euru 2024.

Prišli so Gianni Rivera, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero in Francesco Totti, svetovni prvak iz leta 2006. »Naj fantje sprožijo pozitivna čustva pri naših reprezentantih, naj jim pokažejo, kako je treba iti naprej, želim, da postanejo del zgodovine tudi mlajši aduti, na katere računamo. Ko gledajo naš trening takšna imena, to fane prisili, da poiščejo dodatno energijo,« je prepričan Spalletti.

Posebej zahvalil milanskemu Interju. »Prispeval nam je šest reprezentantov, kar je velika stvar. Hvala bogu, da nekdo verjame v italijanski talent,« je dodal Spalletti. Italija bo igrala na euru v močni skupini B skupaj s Španijo, Hrvaško in Albanijo, pred turnirjem bo igrala prijateljski tekmi s Turčijo (4. 6.) in BiH (9. 6.).