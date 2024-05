Ne sprejemam miselnosti, da bo vsaka zmaga odlična. Resna reprezentanca hoče več!

»Nihče od nas ni dobri duh, to je celotno moštvo,« se je Adam Gnezda Čerin izognil označbi vedrega in prijaznega igralca, ki v nogometni reprezentanci, s katero je odigral 29 tekem in dosegel štiri gole, dviguje vzdušje. Toda 24-letnemu Idrijčanu ni mogoče pripisati, da je le eden od članov tretjega slovenskega rodu z uvrstitvijo na veliko tekmovanje, saj ga najbolj zaznamuje prav on. Ni med starejšimi igralci niti med najmlajšimi, je v zlati sredini, a že z izkušnjami in kilometrino, ki ga uvršča v kategorijo nepogrešljivih igralcev. Kot nam je zatrdil zvezni igralec Panathinaikosa, v Nemčijo, kjer je začel svojo legionarsko pot, ne bo šel le na ekskurzijo.

V kvalifikacijh za evropsko prvenstvo je Adam Gnezda Čerin v Belfastu zabil enega od najpomebnejših golov. FOTO: Lorraine Osullivan/Reuters

Adam, luč sveta ste ugledali leto dni pred doslej edinim evropskim prvenstvom, na katerem je doslej tekmovala Slovenija. O evforiji, ki so jo takrat sprožili nogometaši, so vam govorili starši in starejši znanci. Kako se 25 let pozneje počutite kot eden od glavnih akterjev tretje slovenske nogometne pravljice?

Najlažje bi občutke predstavil z anekdoto. Ko sem bil star 12 ali 13 let in sem začel bolj resno spremljati nogomet ter s starši obiskovati reprezentančne tekme, so mi v šali rekli, da ne bo nič, dokler jaz ne bom reprezentant. Izkazalo se je, da so imeli prav. Danes sem ponosen na to, kar sem oziroma smo naredili.

Kje in kdaj se je sprožil 'klik' vašega rodu?

Morda kar ob mojem reprezentančnem začetku. Štiri leta je od prvega vpoklica, takrat je šla Slovenija skozi menjavo rodu. Poslavljali so se še zadnji igralci, ki so igrali na svetovnem prvenstvu leta 2010, njihovi nasledniki, ki so vlekli reprezentančni voz, pa niso imeli tekmovalne sreče in uspehov. Ni jim bilo usojeno ustvariti odlično vzdušje. Najprej smo pogoreli v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, potem smo se začeli dvigovati, najprej skozi ligo narodov, kjer so že bili vidni prvi zametki zdajšnjega igralskega jedra, potem so si sledili drugi tekmovalni cikli, ki so povezali moštvo, selektorjeve taktične zamisli, strokovni štab. Vse skupaj je obrodilo sadove.

Največji sadež je prinesla uvrstitev v Nemčijo?

V našem preboju na euro vidim tudi pomembno preobrazbo, saj smo postali reprezentanca, ki je spoštovana v Evropi in na evropskem prvenstvu lahko doseže nekaj več. Po dolgem času lahko znova merimo višje, dosežemo cilj, ki bi pomenil veliko za slovenski šport in še več za nogomet. Kot nogometašu mi je bilo težko, ker smo bili v senci košarkarjev, odbojkarjev in drugih uspešnih slovenskih športnikov. Ni mi bilo prav, da slovenski nogomet v svoji državi ni imel statusa, kakršnega ima povsod po svetu. Nogomet je vendarle z naskokom globalni šport št. 1. Z našimi uspehi, dobrim igrami, vzdušjem v moštvu, ki je pri vsakem igralcu sprožil uživanje, smo prebudili športne navijače, nogometne navdušence in dvignili zanimanje za nogomet. Zato uživam, ko pridem na reprezentančni zbor in z dodatno energijo igram za grb Slovenije.

Ampak tako preprosto le ni, mar ne?

Brez malenkosti, ki vplivajo na razvoj in uspeh, ne gre. Ko se ozrem nazaj, vidim, da smo se morali mlajši igralci prilagoditi nogometu na vrhunski ravni. Spoznali smo, da se lahko merimo z enakovrednimi in boljšimi le takrat, ko smo stoodstotno pri stvari, da kot ekipa delujemo enotno in se vsak posameznik podredi moštvu. Potem smo začeli igrati dober nogomet in nikogar se nismo ustrašili. Še nekaj bi rad poudaril, v tej reprezentanci ni dovoljeno biti egoist. Dobro vemo, da smo "majhni", veliki pa smo lahko le, če smo povezani in drug drugega spodbujamo, si pomagamo med seboj. In takrat lahko tudi tvegamo, ker vsak ve, da bo nekdo drug vedno poskušal popraviti napako.

Pri Panthinaikosu in v Atenah se Adam Gnezda Čerin počuti odlično. FOTO: Instagram

Pot proti Nemčiji je odprl ugoden žreb kvalifikacijske skupine?

Res je, zato smo si takoj za cilj zadali uvrstitev na evropsko prvenstvo. Od prvega dne smo bili odločni. Pri tem je imel vendarle največjo vlogo selektor Matjaž Kek. Bil je najpomembnejša figura na šahovnici, mož, ki nas je povezal. Od prvega trenutka, ko sem prišel v reprezentanco, se je videlo, kaj hoče. Zato smo lahko ustvarili tovariški odnos, ki temelji na odkriti komunikaciji in medsebojnem spoštovanju. On pove, kot je, mi povemo tako, kot mislimo. To je bila povezovalna nit. Tu je še selektorjev strokovni štab, v katerem bivši igralci vedo, kako se ustvarjajo uspehi. Sestavila se je odlična kombinacija, Boštjan Cesar, Milivoje Novaković, trener za telesno pripravo Luka Brkljača in drugi, odlično se dopolnjujemo in ujemamo. Smo uigrana in složna ekipa, ki ve, kakšni so principi delovanja. Menim, da je o tem, kako uspešni smo bili, najbolj natančno povedal portugalski selektor Roberto Martinez, ki nas je videl kot klub in ne kot reprezentanco. To je najboljša pohvala.

Brušenje evropske podobe in forme ste začeli z bledo predstavo proti Malti, dopolnili pa z imenitno zmago in igro proti izjemni Portugalski. Kako ste tekmi videli v kontekstu dvobojev na euru?

Maksimalno koristno, bili sta sporočilni. Toda vedno je lahko še boljše. Če nismo stoodstotni in osredotočeni, imamo lahko težave tudi z reprezentancami, kot je Malta. Ne, igra z 80 odstotki moči ne bo prinesla tistega, kar si želimo. Zaradi ene porazne tekme še nismo slabi, a tudi po zmagi nad Portugalsko, ki smo jo dosegli v prijateljski tekmi in ni štela za točke, še ne moremo "leteti po zraku". Zvesti moramo ostati svojim načelom in principom. Če se jih bomo držali, bomo le še boljši in napredovali. Delati moramo to, kar se bomo dogovorili pred tekmo. Navsezadnje je naš cilj, da na euro ne gremo z zadovoljstvom, ker smo se uvrstili nanj. Ne sprejemam miselnosti: "Če zmagamo, bo odlično." Kot resno moštvo, ki ve, kaj hoče, moramo imeti resne cilje, pozitiven pogled in verjeti moramo v svoje sposobnosti. Lahko smo nerealni v ciljih, a te lahko popeljejo do senzacije. Na vsak način moramo ohranjati pozitivno držo, zaupati in verjeti vase.

Danska, Srbija, Anglija, to so tekmeci v Nemčiji, vsi po vrsti so dobro znani Sloveniji.

Danska? Kvalifikacijski tekmi v Stožicah in v Københavnu sta bili kot dan in noč. Ni šlo za iste tekmece. Doma so bili Danci vrhunski, mi slabi. Lahko smo imeli slab večer, oni boljšega. Nam nič ni šlo od nog. Ampak euro je nekaj drugega, igrali bomo eno tekmo. Veliko bo odvisno od priprav in dnevne forme. Tekma s Portugalsko nam je lahko zgled. Ne smemo se ustrašiti nasprotnikov, a jih tudi ne smemo preveč spoštovati. Tudi mi smo dobro moštvo, ki lahko vsakemu tekmecu povzroči težave. Srbija? Spoznali smo se v ligi narodov, veliko igralcev se odlično pozna med seboj, saj smo soigralci v klubih. Tekma je v Münchnu, boljšega prizorišča ne bi mogli izbrati. To bo vrhunski spektakel z veliko navijači obeh reprezentanc. Ne bom se zmotil, Srbija je kakovostna, toda kakovostna je tudi Slovenija. Anglija? Favoriti! Zibelka nogometa, navijači čakajo in čakajo na prvo lovoriko in jo že mrzlično pričakujejo. Angleži so uigrani, dolgo so skupaj in so v odličnem ritmu. Zagotovo pa niso močnejši od Portugalcev. Nam ustreza trenutek tekme. Morda bodo že po dveh dvobojih razblinili svoje neznanke o napredovanju v osmino finala in bodo proti nam spočili zvezdnike.

Uveljavili ste se kot raznovrstni zvezni igralec in skoraj ni slovenskega trenerja, ki o vas in vaši igri ne bi govoril izključno pohvalno. Najbolj vas odlikuje sposobnost igranja od enega kazenskega prostora do drugega. Kakšen nogomet pa je vaš ideal?

Od mladih nog sem se navduševal nad Barcelono, njena igra je bila najbližje temu, kako naj bi bil videti nogomet, ob katerem uživam. Vsa moštva, ki jih je vodil Pep Guardiola, igrajo po mojem okusu. Od igralcev je bil moj vzornik Andres Iniesta, zdaj Toni Kroos, zaradi "roka trajanja" in elegance, inteligence in lahkotnosti igranja.

Vaš kariera šele dobiva zalet. V Nemčiji se vaš prvi stik z vrhunskim nogometom ni izšel najbolje, kratek čas ste se brusili na Hrvaškem pri Rijeki, v Grčiji ste našli idealno okolje za vaš razvoj. Bi bil vrstni red, najprej Grčija in potem Nemčija primernejši?

Menim, da je bila pot kar ustrezna in se razvija v pravo smer. V Nemčiji sem se takoj naučil življenja "po pravilih", discipline in reda. Nemci so resda bolj hladni in manj gostoljubni, a se lahko iz tega veliko naučiš in se tudi učiš prilagajanja. Zato se mi je bilo v Grčiji, kjer je vse bolj lahkotno in bolj po "balkansko", zelo lahko navaditi. Obratno mi ne bi šlo tako dobro. Šlo bi za težji preskok iz nereda v red. Ustreza mi sicer mentaliteta življenja v Grčiji in Atenah, čeprav ni vedno tako, kot si zamisliš ali se dogovoriš. Vedno nekaj zamuja. Ampak živim v lepem mestu in okolju, igram za velik klub. V nogometu je sicer težko izbrati in napovedati, kaj se bo zgodilo, vse se lahko zgodi v trenutku. S statusom enega od vodilnih igralcev v reprezentanci in Panathinaikosu imam odlična priporočila za prestop, toda odšel bom takrat, ko bom imel konkretno ponudbo in bo zadovoljila tudi klub.

Pri Panathinaikosu sta tudi Andraž Šporar in Benjamin Verbič. Kako diha in živi slovenski trojček v Atenah?

Veliko časa preživimo skupaj, drugače tudi ne bi moglo biti. Družimo se, pogovarjamo. Zelo veliko se pogovarjamo tudi o reprezentanci, še posebej ko se bližajo tekme, toda pogovor hitro obrnemo tudi na klub, še posebej ko smo bližje vrnitvi v Atene.

Adam Gnezda Čerin je nosilec igre v zasedbi selektorja Matjaža Keka. FOTO: NZS

Za lanske nogometne zmage so vas v Idriji razglasili za športnika leta. Najbrž vam je všeč, da so tudi v domačem okolju prepoznali vaše dosežke in vas cenijo.

Na to sem še posebej ponosen, ker vem, kaj ljudem pomeni moj uspeh. Idrija je majhen kraj in skoraj vsak pozna vsakogar. Vem, da so ponosni na moje dosežke, hkrati pa je lepo sporočilo, da je tudi v Idriji, ki nima tako številčnega bazena športnikov, mogoče spisati lepo športno zgodbo. Vesel sem, ker sem lahko zgled mladim in pripomorem k temu, da se jih čim več ukvarja s športom. Tudi za starše je moja pot lahko motivacija. Ker vem, kako je šla moja pot. Nisem bil "družinski projekt", a brez podpore staršev ne bi šlo. Kar me je navdihovalo, je bila čista ljubezen do nogometa, užival sem v vsakem treningu. Rad sem "brcal", žoga in nogomet sta me odpeljala od težav, treningi so bili nekakšen ventil. Bil sem tako vpet v nogomet, da ne bi zaznal niti raket. Ker sem užival. Tako je še danes.

Kdaj ste dojeli, da bo nogomet vaše življenje, strast, ljubezen?

Po koncu osnovne šole sem šel v Ljubljano in takrat sem že vedel, da bom nogometaš. Toda šola je bila vendarle najpomembnejša. S prestopom v Domžale in priključitvi k članskemu moštvu je bilo jasno, da ni več druge izbire. Nogometu sem se posvetil maksimalno, postal sem tako rekoč profesionalec, a šolanja nisem zapustil. K sreči sem lahko opravljal izpite in maturiral na domžalski gimnaziji. Na srečo sta mi šla šolanje in nogomet dobro od rok. Vsem mladim, ki se še iščejo, sporočam, da je mogoče delati oboje hkrati in da se splača vložiti še več truda v treninge.

Kaj počnete, ko nimate nogometnih obveznosti?

Sem športnik in pozorno spremljam vse, kar je povezano s športom. Najraje imam igre z žogo, toda spremljam vse druge športe in slovenske športnike, od kolesarjev do smučarskih skakalcev. Res z velikim veseljem spremljam vsa tekmovanja, kjer tekmujejo Slovenci in Slovenija. Sem velik navijač vseh in bi si želel, da tudi drugi navijajo za nas. Na tak način drug drugemu vračamo pozornost. Šport je moj konjiček, drugi so potovanja. S srčno izbranko rada obiskujeva in raziskujeva lepe kraje, kolikor imam na voljo prostega časa. V prihodnosti si želim videti še več sveta. Šele takrat, ko greš iz Slovenije, jo začneš spoštovati. Veliko je nezadovoljnih ljudi, toda ko si nekaj časa od doma, vidiš, da je Slovenija zelo urejena država z dobrimi ljudmi. Premalo se zavedamo, kaj imamo, zato se vselej rad vračam v Slovenijo.