Nogometno poletje v Nemčiji

Med 14. junijem in 14. julijem 2024 bo deset nemških mestih postalo prava meka za nogometne navdušence – uživali boste lahko v javnih ogledih tekem, bogatem umetniškem in kulturnem programu in številnih drugih doživetjih v mestih in njihovi okolici.

Posebno vzdušje na stadionih

Ob tekmovalnih dneh bodo mestne ulice preplavili navijači, z dresi, šali in napevi svojega kluba, kar pričara posebno vzdušje tako na stadionu kot tudi v nogometnih barih, kjer navijači praznujejo po tekmi.

Evropsko prvenstvo je še bolj posebno, saj se na enem mestu zberejo navijači iz vse Evrope, ki bodo navijali za svojo ekipo. V celotnem trajanju evropskega nogometnega prvenstva v Nemčiji, ki bo potekalo pod sloganom »United by Football. Vereint im Herzen Europas« (v prevodu: Združeni v nogometu. Združeni v srcu Evrope), imajo obiskovalci idealno priložnost, da bolje spoznajo lokalno kulturo in se počutijo kot del skupnosti – navsezadnje je nogomet v Nemčiji sinonim za nova poznanstva, strpnost, svetovljanstvo in predanost športu.

Stuttgart, nogometni stadion VFB Stuttgart. FOTO: Dzt Decouvrirensemble

Aktivnosti v mestih in okolici

Pred nogometnimi tekmami in po njih gostiteljska mesta obiskovalcem ponujajo zelo veliko: od kulinaričnih specialitet, kot sta jabolčnik in zelena omaka, do dih jemajočih gradov, panoramskih razgledov z gore Zugspitze, kolesarjenja ob jezerih po Neuseenlandu, številnih Unescovih znamenitosti, industrijske kulture do seveda značilnih pivskih vrtov in živahnega nočnega življenja.

Köln, pogled na kölnsko katedralo in most Hohenzollern čez reko Ren. FOTO: Getty Images

Pri tem lahko potujete iz enega gostiteljskega mesta evropskega nogometnega prvenstva v drugo; deset jih je. To so München, Stuttgart, Köln, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Leipzig in Berlin.

Nogometni gol izpred Brandenburških vrat. FOTO: Kulturprojekte Berlin Gmbh

Vse to in še več vas junija in julija čaka v nogometno obarvani počitniški deželi Nemčiji. Vabljeni!

