Peti dan eura: Debi Gruzije, prvič na delu tudi Cristiano Ronaldo

Po štirih tekmovalnih dneh na euru še vedno nismo pospremili niti ene tekme, ki bi se končala brez zadetkov. Včeraj so povprečje dvigovali Romuni, ki so v atraktivni tekmi z Ukrajino zadeli trikrat, priložnosti je bilo na obeh straneh zelo veliko. Nato so Slovaki presenetili Belgijce, ki so dvakrat neveljavno zatresli mrežo, zvečer pa so se Avstrijci odlično upirali Franciji, svetovni podprvaki pa so izvlekli zmago z 1:0. A naleteli na težave, saj si je Kylian Mbappe zlomil nos.

Turčija – Gruzija (18.00, Dortmund, Signal Iduna Arena, sodnik F. Tello)

V skupini F so Portugalci v vlogi izrazitih favoritov, Češka in Turčija pa naj bi se borili za drugo mesto. A tudi Gruzijci ne bodo mačji kašelj, debitanti na evropskem prvenstvu se želijo predstaviti v čim lepši luči in zato Turke danes na tekmi, ki jo morajo dobiti, ne čaka lahka naloga. Kljub vsemu bi kvaliteta v turški zasedbi morala prevesiti tehtnico na stran reprezentance, ki jo vodi Vincenzo Montella. Kvoti: 1,70 na zmago Turčije, 5 na Gruzijo.

Napadalec Kenan Yildiz na enem od zadnjih treningov pred začetkom EP. FOTO: Ozan Kose/AFP

Portugalska – Češka (21.00, Leipzig, Red Bull Arena, sodnik M. Guida)

Evropski prvaki iz leta 2016 začenjajo turnir stare celine v vlogi favoritov, Portugalci imajo v svoji zasedbi številne zvezdnike, od kapetana Manchester Uniteda Bruna Fernandesa naprej, prvi zvezdnik Cristiano Ronaldo pa pri 39-ih letih na igrišču ne igra več tako vidne vlog kot doslej. Portugalska, ki se je pozimi predstavila tudi gledalcem v Stožicah, ima dolgo klop in veliko rešitev za Češko, ki si želi prvenstvo začeti vsaj s točko in si priboriti dobro izhodišče pred nadaljevanjem eura. Kvoti: 1,48 na zmago Portugalske, 6,50 na Češko.