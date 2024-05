Proti Slovencem oba zvezdnika Manchester Uniteda

Christiana Eriksena, ki je med tekmo evropskega prvenstva leta 2021 doživel srčni zastoj, je selektor Kasper Hjulmand uvrstil v dansko ekipo, ki bo prva tekmica Slovenije na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Srečanje bo 16. junija v Stuttgartu.

Dvaintridesetletni Eriksen se je pred tremi leti na EP zgrudil na tekmi proti Finski, morali so ga oživljati, a se je po vgradnji srčnega vzpodbujevalnika vrnil na nogometna igrišča.

Poleg vezista Eriksena sta v danski ekipi tudi njegov soigralec pri Manchester Unitedu Rasmus Højlund in napadalec Leipziga Yussuf Poulsen. Prav vsi danski igralci na seznamu igrajo v tujini.

Eriksen je član Manchester Uniteda. FOT: Carl Recine/Reuters

Danska, ki se je na prvenstvu leta 2021 uvrstila v polfinale, se bo 11. junija po zadnjih pripravljalnih tekmah proti Švedski in Norveški preselila v bazni tabor v mestu Freudenstadt v Schwarzwaldu. Danci so bili evropski prvaki leta 1992. Bili so tudi tekmeci Slovenije v kvalifikacijah za euro 2024, v Ljubljani je bilo 1:1, na Danskem 2:0 za gostitelje.

Seznam:

Vratarji: Kasper Schmeichel (Anderlecht), Frederik Rænnow (Union Berlin), Mads Hermansen (Leicester)

Branilci: Andreas Christensen (Barcelona), Simon Kjær (Milan), Jannik Vestergaard (Leicester), Joachim Andersen (Crystal Palace), Victor Nelsson (Galatasaray); Joakim Mæhle (Wolfsburg), Victor Kristiansen (Bologna), Alexander Bah (Benfica) Rasmus Nissen Kristensen (Leeds);

Zvezni igralci: Christian Eriksen (Manchester United), Thomas Delaney (Anderlecht), Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham), Mathias Jensen (Brentford), Christian Nørgaard (Brentford), Morten Hjulmand (Sporting Lizbona);

Napadalci: Rasmus Højlund (Manchester United), Jonas Wind (Wolfsburg), Andreas Skov Olsen (Club Brugge), Anders Dreyer (Anderlecht), Yussuf Poulsen (Leipzig), Mikkel Damsgaard (Brentford), Kasper Dolberg (Anderlecht), Jacob Bruun Larsen (Burnley).