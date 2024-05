Španija: Kontinuiteta in obetavni mladi rod

V nadaljevanju preberite:

Španija bo na evropskem prvenstvu v nogometu igrala v zelo težki skupini B s Hrvaško, Italijo in Albanijo. Kakšne so njene prednosti in slabosti, kaj so značilnosti selektorja Luisa de la Fuenteja in zakaj bi lahko zasijal soigralec Benjamina Šeška v Leipzigu Dani Olmo? Kakšna je bila pot Španije na euro 2024 in kakšna bi lahko bila začetna enajsterica?