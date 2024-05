Stojković je za euro spet pozabil na junaka Partizana

Tudi v Srbiji so se nogometaši, na katere računa selektor Dragan Stojković Piksi, že zbrali na začetku reprezentančnih priprav. Bazni tabor nogometašev je v Stari Pazovi.

“Imamo izvrstne pogoje za delo, nikomur ne bi bilo treba tako zgodaj priti na priprave, a se vsi zavedamo, kako pomembno poletje je pred nami. Komaj čakam, da bomo popolni, da začnemo pravo delo in se pripravimo, da bo euro tudi rezultatsko uspešen,” je komentiral Stojković in čestital še Nemanji Gudelju in Andriji Živkoviću, ki sta pred eurom skočila še v zakonski stan.

A vsi niso zadovoljni z izborom Stojkovića, na seznamu ni niti enega igralca Partizana, znova pa je prečrtal tudi vratarja črno-belih Aleksandra Jovanovića, čeprav je odigral najboljšo sezono v karieri. To je razburilo privržence Partizana, a Stojković ostaja pri odločitvi, da na euro ob prvem vratarju Vanji Milinkoviću-Saviću odpelje še Predraga Rajkovića (Mallorca) in Đorđeja Petrovića (Chelsea).

Jovanović je komentiral, da se ponavlja zgodba s SP 2018, ko je prav tako bil na spisku, a ga je selektor nato prečrtal, danes pa Jovanović kotira še višje.