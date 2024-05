Tudi Slovenija v novi poletni pravljici

V nadaljevanju preberite:

Nemčija se pripravlja na največji nogometni dogodek na svojih štadionu po mundialu 2006. Zakaj so slednjega takrat poimenovali »poletna pravljica«? Kako je z varnostjo in kako z razmerami na premieri, ki bo med Nemčijo in Škotsko natanko čez en mesec? Kakšne so priprave pri Nogometni zvezi Slovenije in kakšno mesto je Wuppertal, kjer bo baza slovenske izbrane vrste? Koliko prošenj za vstopnice so prejeli iz Slovenije?