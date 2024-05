V idealni enajsterici avstrijskega prvenstva tudi Gorenc Stanković

Naslov prvaka Sturma v avstrijskem prvenstvu odmeva, rezultati so vidni tudi pri izboru najboljših nogometašev sezone, med katerimi je kapetan črno-belih iz Gradca Jon Gorenc Stanković. V najboljšo enajsterico je bil izbran tudi srbski reprezentant in igralec rdečih bikov iz Salzburga Strahinja Pavlović. Slovenija in Srbija se bosta pomerili v drugem igralnem dnevu skupine C na evropskem prvenstvu.

Foto Instagram

je za avstrijske prvake, ki so poleg državnega prvenstva osvojili tudi naslov državnih prvakov, odigral 28 tekem ter prispeval tri gole in asistenco. Z graškim klubom je sezono pričel v evropski ligi, iz katere je klub izpadel, nato pa se je v konferenčni ligi pomeril z dvema nasprotnikoma ljubljanske Olimpije iz skupinskega dela konferenčne lige, s Slovanom iz Bratislave in Lillom, ki je bil v šestnajstini finala močnejši od Avstrijcev.

Z Gorencem Stankovićem v avstrijskem klubu igra tudi slovenski napadalec Tomi Horvat, ki je za graški klub zabil enajst golov in temu dodal še deset podaj.