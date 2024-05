Zadnje veliko dejanje Cristiana Ronalda

V nadaljevanju preberite:

Ali lahko v (morebitnem) zadnjem dejanju na velikem evropskem odru Cristiano Ronaldo popelje Portugalsko do drugega naslova evropskega prvaka?

To je vprašanje, ki ne vznemirja le Portugalcev, temveč tudi največje tekmece in večino nogometnih navdušencev, ki so enega od najboljših nogometašev v zgodovini lahko spremljali od njegovega prvega nastopa na evropskih prvenstvih pred dvajsetimi leti na Portugalskem.

Portugalska je ena od velikih favoritinj EP, za prvo mesto v skupini in napredovanje še večja, čeprav ne kaže podcenjevati nasprotnikov, ki sodijo v kategorijo »presenečenj«. Portugalska ima z zadnjih dveh evropskih prvenstev povsem nasprotujoči si izkušnji. Ob naslovu v Franciji 2016 se je skozi šivankino uho in brez zmage v skupini prebila v osmino finala, potem pa je šla vse do konca na slovitem Stade de France v pariškem okrožju St. Dennis in v finalu strla gostitelje brez poškodovanega Ronalda.

