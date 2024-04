Želim si, da bi naši igralci rasli tudi po vrnitvi iz Nemčije

V nadaljevanju preberite:

Slaba dva meseca še ločita slovenske nogometaše od prvega nastopa na euru po dolgih 24 letih. Njihov selektor je Matjaž Kek, ki pa je vodil reprezentanco na mundialu 2010. Zdaj bo to zanj prvo prvenstvo stare celine. Kako izkoristiti zadnje tedne do štarta, zdaj je za zadnji dve pripravljalni tekmi v Stožicah izbral Armenijo in Bolgarijo? Kako gleda na izbiro nemškega baznega tabora v Wuppertalu in kako na prizorišča tekem? In kaj pravi zdaj o tekmecih na prvenstvih – Dancih, Srbih in Angležih – ter kdo so zanj favoriti?