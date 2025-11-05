Direktorica Europola obiskala Čeferina

Europol in Uefa sta obnovila in razširila memorandum o soglasju, ki je usmerjen v preprečevanje in boj proti kriminalu ter v zaščito integritete evropskega nogometa. Sporazum sta na sedežu Uefe v Nyonu podpisala izvršna direktorica Europola Catherine De Bolle in predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Organizaciji sta se zavezali k sodelovanju pri skupnih dejavnostih in projektih, s poudarkom na skupnih preiskavah, izmenjavi informacij ter strokovni podpori za vseh 55 članic Uefe.

Aktivni na več področjih

»Kot krovna organizacija evropskega nogometa tesno sodelujemo z evropskimi inštitucijami in agencijami, med njimi tudi z Europolom, da bi zaščitili integriteto, verodostojnost in dolgoročno trajnost nogometa na vseh ravneh. S partnerstvom z Europolom ostajamo zavezani krepitvi usklajenih ukrepov za preprečevanje in boj proti kriminalnemu izkoriščanju našega športa,« je povedal Čeferin.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin in izvršna direktorica Europola Catherine De Bolle. FOTO: Europol

Novi sporazum temelji na dosedanjem sodelovanju med inštitucijama, zlasti na področju boja proti prirejanju izidov tekem, hkrati pa širi obseg sodelovanja tudi na druga področja organiziranega kriminala. Poudarek je na izmenjavi informacij in znanja o velikih nogometnih dogodkih, športni korupciji, pranju denarja, rasizmu, ksenofobiji, nasilnem ekstremizmu ter nezakonitem pretočnem prenašanju avdiovizualnih vsebin.

»Nogomet je univerzalni jezik, ki presega meje in povezuje ljudi različnih ozadij. A hkrati moramo priznati, da je ta čudoviti šport tarča kriminalnih zlorab – kot vsako pomembno družbeno gibanje je tudi nogomet ranljiv za kriminalne izkoriščanja. Europol je pripravljen pomagati UEFA in pristojnim nacionalnim organom pri zaščiti integritete te lepe igre,« je povedala De Bolle.

Sodelovanje bo obsegalo tudi zaznavanje sumljivih transakcij pri prestopih igralcev, vlaganjih v klube, trgovanju z nogometnimi finančnimi instrumenti in športnih stavah. Med potencialna področja sodelovanja sodijo tudi dodeljevanje in organizacija športnih tekmovanj, ki ju lahko kriminalne skupine zlorabijo za pranje denarja ali korupcijo.