Evertonu je prekipelo: Grealish ostal brez mesta v ekipi

Še pred začetkom včerajšnjega pokalnega obračuna med Evertonom in Newcastlom je za veliko presenečenje poskrbela odsotnost Jacka Grealisha. Tokrat ni šlo za poškodbo ali bolezen. Angleški zvezdnik je namreč brez mesta v ekipi ostal zaradi kršitve klubske discipline.

Everton podrobnosti najprej ni razkril. V kratkem pojasnilu pred tekmo je sporočil le, da Grealish »zaradi kršitve klubske discipline ni na voljo trenerju«.

Angleški mediji so kmalu razkrili več. Grealish naj bi brez dovoljenja izpustil ponedeljkov trening, zaradi česar sta se trener David Moyes in izvršni direktor Angus Kinnear odločila za disciplinski ukrep.

Moyes: Stojim za odločitvijo

Moyes po zmagi s 3:1, s katero se je Everton uvrstil v četrtfinale ligaškega pokala, o razlogih ni želel podrobneje govoriti.

»Ne bom se spuščal v podrobnosti. Klub je sprejel odločitev in jaz jo podpiram. O tem ne želim povedati ničesar, vendar stojim za odločitvijo,« je bil jasen Škot.

Grealish je že pred tem izpustil prvenstveno tekmo z Arsenalom, vendar takrat zaradi bolezni. Pred tem je začel tri zaporedne tekme premier lige proti Ipswichu, Hullu in Chelseaju, zato je bilo pričakovati, da se bo proti Newcastlu vrnil v kader.

Namesto tega je moral tekmo spremljati ob strani.

Evertonu njegova odsotnost ni škodila. James Garner in Hayden Hackney sta gostiteljem že v prvem polčasu zagotovila veliko prednost, Thierno Barry je po odmoru zadel še za 3:0, Newcastle pa je prek Dana Burna le ublažil poraz.

Vrnil se je na trening, kazen še sledi

Disciplinski ukrep vendarle ne pomeni daljšega slovesa od prvega moštva. Grealish se je po poročanju Guardiana že vrnil na trening, zaradi neopravičene odsotnosti pa naj bi ga doletela tudi denarna kazen.

Za 31-letnika je to druga zaporedna sezona pri Evertonu. Manchester City ga je poleti spet posodil v Liverpool, potem ko je prvo obdobje na Hill Dickinson Stadium februarja predčasno končal zaradi zloma stopala, zaradi česar je potreboval operacijo.

Grealish je leta 2021 iz Aston Ville prestopil k sinjemodrim za sto milijonov funtov oziroma približno 117 milijonov evrov, kar je bil takrat britanski rekord, in s klubom osvojil tudi trojno krono. V zadnjih sezonah pa je postopno izgubil mesto v načrtih Pepa Guardiole, nanj pa očitno ne računa niti sedanji trener Enzo Maresca.

Grealishova pogodba z Manchester Cityjem se bo iztekla prihodnje poletje.