Evforija in norija v Buenos Airesu ne poznata meja

Argntina je v nogometnih nebesih pred večernim polfinalnim dvobojem svetovnega prvenstva z Anglijo. Eden od ponudnikov prevozov svoje stranke v Argentini ogreva z nenavadnim sporočilom: »Radi bi poudarili, da bo na ta dan v naših vozilih dovoljeno skakati – kajti kdor ne skače ... no, saj veste.«

Ko se bosta danes Argentina in Anglija v Atlanti ob 21. uri pomerili za napredovanje v finale svetovnega prvenstva, bo potnikom izrecno dovoljeno poskakovanje.

Vendar pa podjetje opozarja, da morajo biti previdni pri vnosu cilja potovanja: »V sredo ne bo mogoče naročiti prevoza na cilje v Argentini, če njihova imena vsebujejo besede, kot so 'angleški', 'britanski' ali podobni izrazi, ki se nanašajo na to državo.«

Pri podjetju Uber Argentina so za nemško tiskovno agencijo dpa potrdili verodostojnost objave. Služba za odnose z javnostmi je na poizvedovanje pojasnila, da gre za »humorno objavo, ki sledi trendu s družbenih omrežij v zadnjih tednih«.

Tudi druga argentinska podjetja so na svojih kanalih družbenih omrežij – z namigom in ščepcem humorja – napovedala, da bodo iz svojega besedišča vsaj za en dan črtala angleške besede.

Argentinski navijači svojim nogometnim junakom izkazujejo čast na vse mogoče načine. FOTO: Luis Robayo/AFP

V ozadju tega je navijaški vzklik, priljubljen med argentinskimi nogometnimi navijači »El que no salta es un ingles«, kar pomeni, kdor ne skače, je Anglež.

Vzklik izvira iz časa falklandske vojne leta 1982 med državama, ko so številni ljudje na trgu Plaza de Mayo v Buenos Airesu protestirali proti Združenemu kraljestvu.

Štiri leta pozneje, med svetovnim prvenstvom v Mehiki, kjer je Argentina v četrtfinalu premagala Anglijo z 2:1, je ta vzklik postal del argentinskega navijaškega izročila.

Zdaj se bosta ti dve nogometni velesili prvič pomerili v polfinalu svetovnega prvenstva.