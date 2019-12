Evropa in Južna Amerika v novo merjenje moči, prizorišče Katar

Angleži absolutni favoriti stavnih hiš

Flamengov trener Jorge Jesus (v sredini) odlično pozna evropski nogomet. FOTO: Reuters



Med Brazilci številni znani obrazi iz Evrope

Flamengov trener Jorge Jesus (v sredini) odlično pozna evropski nogomet. FOTO: Reuters



Evropski prvak Jürgen Klopp bo drevi napadel Brazilce. FOTO: Reuters

9400 km

loči drevišnja tekmeca, toda njuna trenerja Jorge Jesus in Jürgen Klopp se poznata do obisti

Kdo ve, koliko nogometnih tekem je bilo letos boljših in bolj privlačnih, kot bo finale svetovnega klubskega prvenstva, kakršen se obeta danes popoldne v katarski prestolnici.bo prizoriščespopada, ki bo narodnostno pisan, kot bi se merili med sabo funkcionarji združenih narodov na sedežu v New Yorku, ne pa angleški in brazilski nogometaši.brani primat stare celine,išče prvo lovoriko za Južno Ameriko po davnem letu 2012.Evropski prvak Liverpool uživa prednost stavnih hiš (kvoti 1,5 in 5,3), ki v resnici ne pomeni veliko. Finalista bi se težko poznala bolje kot Liverpool in Flamengo. Drevišnja akterja sicer res loči 9400 km, dejansko pa njuna trenerja do potankosti poznata SWOT matriko drug drugega.Flamengo, eden štirih članov štiriperesne deteljice iz Ria de Janeira – ob njem še Botafogo, Fluminense in Vasco da Gama –, deluje na evropski pogon. Njegov trener(65) je pustil najmočnejši pečat na klopi največjega portugalskega kluba Benfica (2009-2015), več asov je vzgojil tudi na klopi mestnega tekmeca Sportinga (2015-2018). Junija je prevzel Flamengo, ozaljšal njegovo vitrino z drugim naslovom najboljšega v pokalu libertadores – to je južnoameriška liga prvakov – in to nadgradil z naslovom brazilskega prvaka.Klub s slovite Maracane premore 150 milijonov evrov vredno zasedbo, več kot deset milijonov € so vredni štirje njegovi nogometaši: 17-letni(25 mio €), 23-letni(23 mio €, posoja Interja), 25-letni(19 mio €) in 22-letni(14 mio €, posoja Rome). Tudi bočna branilca poznata Evropejce: izkušenije sedem let spoznaval lepote Bavarske,je od leta 2011 blestel pri madridskem Atleticu. Flamengova tovarna talentov nikdar ni zaprta: med zadnjimi sta odšla v Evropo(Real Madrid, 45 mio €) in(Milan, 38 mio €).Upajmo na spektakularen nogometni večer v slogu brazilske parole »joga bonito«, naj »lepa igra« zasenči rovovske bitke, značilne za tovrstne tekme. Za šov morata soglašati oba – tudi Liverpool in njegov trener. Nemec premore 1,2 milijardi evrov vredno ekipo, ki je resda načeta, toda v napadalni del enajsterice (4-3-3) bo umestil celoten trio tenorjevBo leto 2019 najboljše v zgodovini Flamenga, kluba s 124-letno zgodovino, ki ima zgolj v Braziliji? Ali bo predzadnja sobota v tem letu prelomna za Liverpool, ki še nikdar doslej ni bil »najboljši na svetu«? Leta 1978 se Boca Juniors in Liverpool nista želela pomeriti, leta 1981 je rdeče porazil prav Flamengo, tri leta pozneje argentinski Independiente, leta 2005 pa brazilski São Paulo … »To je največja tekma moje kariere, želimo zmagati in vrniti žezlo v Južno Ameriko,« je potrdil Jesus. Evropi je nazadnje spodrsnilo leta 2012, ko jepriznal premoč brazilskemu