Evropa našla orožje, ki se ga boji celo Donald Trump

V zadnjih letih je spoznal lepote nogometne igre tudi ta čas najbolj zvezdniški predsednik na svetu – Donald Trump. Potem ko je ob inavguraciji zatrdil, da je bilo na neki način dobro, da so mu »ukradli« zmago na volitvah leta 2020, saj da v nasprotnem primeru ne bi mogel predsedovati ZDA v času svetovnega prvenstva v nogometu, je dobil nedavno v tem kontekstu novo nagrado. Predsednik Fife Gianni Infantino je sporočil, da bo prav Trump podelil znameniti pokal zmagovalcu mundiala, ki bo junija in julija v ZDA, Mehiki in Kanadi.

Celo nekateri glasovi na omahljivi in upehani stari celini so začutili, da bi lahko prav preko nogometa pritisnili na odločnega ameriškega predsednika, ki vsaj na zunaj Evropo povsod drži v šahu – v Ukrajini, na Grenlandiji, pri carinah, dolarju kot rezervni valuti in celo pri smislu za oblačenje, saj Trump ne nosi naključno opazno preširoke in na videz prevelike številke oblek. Le kdo se ne bi bal samozavestnega, 190 cm visokega hrusta, ki v preveliki obleki deluje kot resnični velikan?