Evropa proti Infantinu: Uefa pošilja v ogenj svojega kandidata

Iz Evropske nogometne zveze (UEFA) so sporočili, da bodo podprli zdajšnjega prvega moža francoske zveze (FFF) Philippa Dialla pri njegovi kandidaturi za predsednika Svetovne nogometne zveze (FIFA). Njegovo kandidaturo mora sicer potrditi še izvršni odbor FFF.

Diallovo kandidaturo naj bi sicer že potrdili predstavniki vseh 55 članic, ki imajo svojega predstavnika v izvršnem odboru Uefe. Krovna evropska nogometna organizacija, ki ji predseduje Aleksander Čeferin, je v izjavi ob oznanitvi podpore 63-letnemu Francozu zapisala, da so njene članice zaskrbljene glede smeri svetovnega nogometa.

Zavzemajo se za vzpostavitev enotnosti in zaupanja

»Članice se zavzemajo za vzpostavitev enotnosti in zaupanja znotraj svetovne nogometne skupnosti. Ob tem so izrazile tudi pričakovanje, da naj bo osrednja skrb Fife razvoj nogometa v vseh predelih sveta. To mora postati srčika njenega delovanja. Slednje mora slediti najvišjim standardom upravljanja in partnerstva s članicami, celinskimi zvezami in nogometnimi deležniki. Zaradi vsega navedenega podpiramo kandidaturo Philippa Dialla za predsednika Fife,« so sporočili iz Uefe.

Diallov največji tekmec za položaj predsednika Fife bo njen dosedanji prvi mož Gianni Infantino, ki se bo potegoval že za četrti mandat. Švicar je sicer v nemilost številnih nogometnih zvez padel avgusta, ko je v javnost prišel njegov načrt za komercializacijo svetovnega prvenstva. Poleg omenjenih se kot potencialna kandidata za položaj prvega moža Fife omenjata še Japonec Kozo Tašima in nekdanji švicarski nogometaš Ramon Vega.