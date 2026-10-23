Evropa vse bolj osamljena, Gianni Infantino ima vsak dan več podpore

Možnost odstavitve kontroverznega predsednika Mednarodne nogometne zveze Fife, Giannija Infantina, postaja vse manj verjetna. Na izrednem kongresu Azijske nogometne zveze (AFC) v Tokiu je njen predsednik, bahrajnski šejk Salman bin Ibrahim Al Halifa izrazil podporo švicarskemu funkcionarju za njegov četrti mandat na čelu Fife.

Al Halifa je Infantinu zagotovil »neomajno podporo«. Čeprav je priznal pretekle težave, povezane s predsednikom Fife, je poudaril, da mora krovna svetovna organizacija zdaj gledati naprej, njegovo izjavo povzema nemška tiskovna agencija dpa.

»Verjamemo, da je nogomet najmočnejši takrat, ko sodelujemo s skupno vizijo in enotnim ciljem,« je dejal predsednik AFC, ki je sicer že pred tem v trenutnem boju za moč v svetovnem nogometu zavzel bolj umirjeno stališče. Še pred nekaj meseci je sicer visoki uradnik iz Bahrajna – skupaj s predsedniki celinskih zvez za Evropo (Uefa) ter Severno in Srednjo Ameriko in Karibe (Concacaf) – v skupnem pismu ostro napadel Infantina. Ta poteza je naletela na kritike, med drugim tudi s strani Katarja. V začetku oktobra je 22 arabskih nogometnih zvez, od katerih jih je 12 iz Azije, izrazilo podporo Infantinu. Po navedbah Afriške nogometne zveze (Caf) tudi 54 afriških zvez članic trdno stoji za švicarskim funkcionarjem. Infantino se je poleti znašel pod močnim pritiskom, potem ko je spodletel njegov poskus trženja pravic za svetovno prvenstvo prek zunanjih vlagateljev. Njegov slog vodenja je prav tako naletel na ostre kritike v določenih krogih nogometnega sveta.

Kot odziv na to je nasprotnikom pred kratkim ponudil možnost razprave o morebitnih reformah znotraj Fife, kar je storil prvič doslej. Šestinpetdesetletnik vodi krovno organizacijo od leta 2016, na naslednjem kongresu Fife, ki bo marca 2027 v Rabatu v Maroku, pa si bo prizadeval za četrti mandat. Vendar pa so nekatere zveze - predvsem iz Evrope in regije Concacafa – že umaknile svojo podporo. Uefa medtem še ni določila protikandidata. Opozicija ima do konca 18. novembra čas, da uradno predlaga svojega kandidata.