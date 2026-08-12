Nikoli nisem bil blizu Olimpije, je v krizi, a v derbiju lahko le pridobi

Za Jana Mlakarja še kako velja vodilo najznamenitejšega tajnega agenta Jamesa Bonda »nikoli ne reci nikoli«. Športna pot je 27-letnega Ljubljančana že tretjič zapeljala v Maribor k vijoličnim, pri katerih je vselej našel dom, ko ga je najbolj potreboval. Okoliščine so nanesle, da zdaj klub in igralec potrebujeta drug drugega – Jan Maribor za oživitev kariere po poškodbah, klub pa aduta za vrnitev na ali v slovenski vrh. Po štirih tekmah slovenskega prvenstva Maribor in Jan počasi že dvigujeta formo. V soboto bo jasno, kako dobro sta jo stopnjevala za večni derbi v Stožicah.

Jan, pri vas »nikoli ne reci nikoli« res velja. Maribor vam je usojen.

Res je, ampak tudi če bo zdaj resnično zadnjič, ne bo nič narobe. Želel sem si narediti ta korak, predvsem, ali sploh, zaradi športne poti, potem pa tudi zaradi družine in mojega počutja. Za seboj sem imel dve zahtevni sezoni, prepleteni s poškodbami.

Zakaj Maribor, nikoli pa ne Olimpija, ki bi bila logična izbira za nogometaša iz glavnega mesta?

Nikoli nisem bil blizu Olimpije. Ali vsaj ne vem, da bi bil. Moj prvi klub je bil vevška Alfa, ko je ugasnila, nas je šlo nekaj fantov v Domžale. Ko sem bil enkrat v Domžalah, ni bilo več ne duha ne sluha o Olimpiji.