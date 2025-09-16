Evropska jesen Celjanov edino upanje za izzivalce

V nadaljevanju preberite:

Razmerja sil se po 8. kolu 1. SNL ni spremenilo, a je vrnilo nekaj upanja lovcem za Celjani, in tudi zadnjim Domžalčanom.

Po koprskem trilerju Celjani ostajajo nepremagljivi. Toda na vprašanje, ali so tudi ranljivi, je odgovor naslednji. »75 minut smo bili boljši,« je bil poparjen trener nesrečnih Koprčanov Slaviša Stojanović. Koprčani so v četrt ure zapravili vodstvo s 3:0. Ni se zmotil, pritrdil mu je tudi kolega Albert Riera. »Uh, res slabi smo bili z žogo in brez nje. Brez agresivnosti v dvobojih, druge žoge so osvajali tekmeci ...,« je Španec povedal v dolgi in obširni analizi ter z mešanico smeha in resnosti, kaj, kako in zakaj.

Konec stoodstotnega celjskega niza je vlil več upanja največjima, a še vedno neprepričljivima tekmecema iz Ljubljane in Maribora. Olimpija in Maribor, takšna kot sta, kljub vsemu nimata možnosti brez očitnega in vidnega preobrata v igri in značaju. Kaj od tega in kdaj lahko izboljšata ter dvigneta na najvišjo raven, je že vprašanje za milijon evrov. Dobesedno milijon ali več.