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Nogomet

Čeferin opozoril na odmevne dogodke, Bruselj ga je podprl

Kakšen je bil odgovor evropske komisije na dogajanje v Fifi pod vodstvom Giannija Infantina? Bruselj in Uefa obnovila sporazum do leta 2029.
Evropski komisar za medgeneracijsko pravičnost, mladino, kulturo in šport Glenn Micallef. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Galerija
Evropski komisar za medgeneracijsko pravičnost, mladino, kulturo in šport Glenn Micallef. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Jernej Suhadolnik
9. 11. 2026 | 22:20
9. 11. 2026 | 22:29
9:04
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Ta teden je evropska komisija z obnovljenim sporazumom do leta 2029 jasno potrdila, na čigavi strani stoji, saj je Uefi priznala vlogo edine krovne organizacije evropskega nogometa in s tem neposredno podprla sistem, v katerem se mesto v ligi osvoji na igrišču, ne v pisarnah investicijskih skladov. V času, ko se svetovni nogomet vse bolj razdvaja med komercialnimi ambicijami, interesi vlagateljev in tradicionalnim športnim modelom, je predsednik Uefe Aleksander Čeferin dobil pomembnega zaveznika.

Prinašamo vam pogled v enajststranski dokument, v katerem je podrobno razkrito, kaj pomeni »evropski model«: od prepovedi igranja domačih prvenstev v tujini do poudarka na reprezentančnem nogometu, solidarnostni delitvi prihodkov in vključevanju navijačev v odločanje. Toda ključni del zgodbe se morda skriva drugje – v času ostrih sporov s Fifo in propadlega projekta Fifa Forward Enterprise dobiva podpora iz Bruslja za Aleksandra Čeferina tudi politično razsežnost. Kako daleč pravzaprav seže ta podpora in kje so njene meje? Podrobne odgovore najdete v članku kot tudi obširno ozadje problematike.

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Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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