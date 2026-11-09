Čeferin opozoril na odmevne dogodke, Bruselj ga je podprl

Ta teden je evropska komisija z obnovljenim sporazumom do leta 2029 jasno potrdila, na čigavi strani stoji, saj je Uefi priznala vlogo edine krovne organizacije evropskega nogometa in s tem neposredno podprla sistem, v katerem se mesto v ligi osvoji na igrišču, ne v pisarnah investicijskih skladov. V času, ko se svetovni nogomet vse bolj razdvaja med komercialnimi ambicijami, interesi vlagateljev in tradicionalnim športnim modelom, je predsednik Uefe Aleksander Čeferin dobil pomembnega zaveznika.

Prinašamo vam pogled v enajststranski dokument, v katerem je podrobno razkrito, kaj pomeni »evropski model«: od prepovedi igranja domačih prvenstev v tujini do poudarka na reprezentančnem nogometu, solidarnostni delitvi prihodkov in vključevanju navijačev v odločanje. Toda ključni del zgodbe se morda skriva drugje – v času ostrih sporov s Fifo in propadlega projekta Fifa Forward Enterprise dobiva podpora iz Bruslja za Aleksandra Čeferina tudi politično razsežnost. Kako daleč pravzaprav seže ta podpora in kje so njene meje? Podrobne odgovore najdete v članku kot tudi obširno ozadje problematike.