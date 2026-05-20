  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Vilinci s kraljevsko podporo, Brazilci iz Breisgaua snujejo presenečenje

Nocoj (21h) finale evropske lige, Aston Villa v vlogi favorita proti Freiburgu, ki računa na presenečenje. Villa želi trofejo po 44 letih, Nemci ligo prvakov.
Bešiktaš Park je pripravljen na finale evropske lige. FOTO: Mehmet Caliskan/Reuters
Galerija
Bešiktaš Park je pripravljen na finale evropske lige. FOTO: Mehmet Caliskan/Reuters
Peter Zalokar
20. 5. 2026 | 05:00
6:39
A+A-

Za drugo najbolj pomembno lovoriko v evropskem klubskem nogometu, v finalu evropske lige, se bosta nocoj v Istanbulu (21.00) pomerila Aston Villa in Freiburg. Angleži, za katere bo navijal tudi prestolonaslednik princ William, so favoriti (kvota 1,30, Freiburg 3,5), imajo tudi precej dražjo ekipo (548 milijonov evrov; Freiburg 191 milijonov) ter bogatejšo tradicijo, leta 1982 so bili celo evropski prvaki.

Za nameček imajo trenerja, Unaija Emeryja, ki je evropsko ligo osvojil že štirikrat. Toda finali pogosto prinesejo presenečenja, tudi zadnja zmaga Tottenhama proti Manchester Unitedu je bila nepričakovana. Nemci imajo tudi za odtenek večji motiv – zmaga jim prinaša ligo prvakov. Bodo »Brazilci iz Breisgaua« (regija v JZ Nemčiji) priredili nepozaben podvig v svojem prvem evropskem finalu in ugnali »vilince«?

image_alt
Villa boljša na stavnicah, Freiburg išče čudež v Istanbulu

Ollie Watkins (v sredini) je najboljši strelec Aston Ville. FOTO: Darren Staples/AFP
Ollie Watkins (v sredini) je najboljši strelec Aston Ville. FOTO: Darren Staples/AFP

Aston Villa bo skušala po 44 letih čakanja znova osvojiti evropsko lovoriko proti nemškemu klubu, ki bo igral največjo tekmo v svoji zgodovini. Pot Ville do finala je še potrdila njeno moč – v polfinalu je s skupnim izidom 4:1 odpravila Nottingham Forest. Trener Unai Emery je rekorder s štirimi naslovi v tem tekmovanju, njegova ekipa, v kateri sta glavna igralca Morgan Rogers in Ollie Watkins, se je prebila v prvi evropski finale po osvojitvi pokala državnih prvakov leta 1982.

548

milijonov evrov je vredna ekipa Aston Ville, Freiburga 191 milijonov.

Villa, ki domuje v Birminghamu, od osvojitve angleškega ligaškega pokala leta 1996 ni prišla do nobene pomembnejše trofeje. Za Emeryja bo to že šesti finale evropske lige; nekdanji trener Arsenala je tekmovanje trikrat osvojil s Sevillo in enkrat z Villarrealom, z londonskim klubom pa je v finalu leta 2019 izgubil proti Chelseaju.

image_alt
Villa stresla jezo nad Forestom, v finalu z Nemci

finale evropske lige
finale evropske lige

»V tem tekmovanju imam svoje izkušnje, doživljal sem ga tudi v različnih obdobjih,« je dejal Emery, čigar ekipa si je z zmago s 4:2 proti Liverpoolu že drugič v treh letih priigrala nastop v ligi prvakov. »Toda to je nekaj povsem drugega. V nogometu vse, kar si naredil prej, čeprav je bilo morda sijajno, ostane za tabo. Zdaj se piše novo poglavje in jaz želim novo poglavje pisati tukaj,« pravi Bask.

6.

finale evropske lige bo to za Unaija Emeryja, izgubil je samo leta 2019 kot trener Arsenala.

»Igranje za lovoriko, igranje na tako visoki ravni, kot jo dosegamo zdaj, nam prinaša veliko zelo lepih trenutkov. Navijači morajo razumeti, da napredujemo na novo raven. Čutim, da so zadovoljni,« pravi Emery, ki se je izkazal za pravilno izbiro od prihoda leta 2022, ko je bila Villa le tri točke nad območjem izpada. Potem ko je v sezoni 2023/2024 v polfinalu konferenčne lige izpadla proti Olympiakosu s skupnim izidom 6:2, se je zgodil ključen trenutek v preobrazbi Ville v resnega kandidata za lovorike.

Igor Matanović je v tej sezoni dosegel 11 golov za Freiburg. FOTO: Pedro Nunes/Reuters
Igor Matanović je v tej sezoni dosegel 11 golov za Freiburg. FOTO: Pedro Nunes/Reuters

»Ko smo izgubili v polfinalu proti Olympiakosu, je bil to del procesa, ki nas je moral pripeljati do trenutka, v katerem smo zdaj. Vse, kar počnemo, sledi načrtu. Igranje v Evropi je dokaz doslednosti. Zdaj je cilj, da to trajno ohranimo,« ambicij ne skriva Emery, ki je dve sezoni vodil tudi PSG (2016-18).

Schuster: Pritisk je pozitiven

Freiburg se bo prvič v zgodovini kluba udeležil evropskega finala in je poln samozavesti po sobotni zmagi s 4:1 proti Leipzigu v bundesligi, v kateri je zasedel sedmo mesto in si zagotovil nastop v konferenčni ligi. Toda ekipa trenerja Juliana Schusterja se dobro zaveda, da lahko z zmago v finalu doseže še več. Uspeh bi ji prinesel nastop v ligi prvakov v prihodnji sezoni ter več deset milijonov evrov dodatnih prihodkov za klub, katerega plačna moč je v spodnjem delu bundesligaške lestvice.

Freiburg piše zgodovino kluba. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Freiburg piše zgodovino kluba. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

»To je nogomet, to je ena sama tekma, to je finale, zato je mogoče vse,« je dejal branilec Freiburga Matthias Ginter: »Včasih lahko tudi avtsajder premaga favorita.« Freiburg se že dolgo opira na lastne vzgojene igralce in trenerje, da ostaja v ligi, razvija privlačen slog nogometa. V tej sezoni je presegel vsa pričakovanja, ki so spremljala Schusterja v njegovi drugi sezoni na klopi. Schuster je trenersko licenco pridobil šele leta 2024. »Pritisk vidim kot nekaj pozitivnega, saj me izziva in motivira,« je dejal Schuster.

Watkins: Withejev gol za navdih

Villa je leta 1982 senzacionalno šokirala Bayern München v finalu pokala državnih prvakov, ko je odločilni zadetek dosegel Peter Withe. V želji, da bi ponovil njegov sloviti trenutek, je napadalec Watkins povedal, da si bo ogledal posnetek Withejevega zmagovitega gola proti Bayernu.

Unai Emery in Julian Schuster bosta nocoj tekmeca. FOTO: Darren Staples/AFP
Unai Emery in Julian Schuster bosta nocoj tekmeca. FOTO: Darren Staples/AFP

»V resnici še nisem videl Withejevega gola, a si ga bom ogledal kot navdih,« je pred dnevi dejal Watkins: »Peter je legenda. Srečal sem ga že kar nekajkrat. Prejšnji teden je prišel v trening center in nas opazoval. Čudovito je, da imamo takšno legendo v svojem okolju.«

Desetletja, ki so sledila tistemu zlatemu večeru v Rotterdamu, ko je padel Bayern, niso bila vedno naklonjena Villi. Klub je dvakrat izpadel v drugo ligo, leta 1987 in 2016, in izgubil v vseh štirih domačih finalih po zmagi nad Leedsom v finalu ligaškega pokala leta 1996. A Villo je znova obudil preudarni Emery – lani jo je popeljal v četrtfinale lige prvakov, v tej sezoni pa se je z eno tekmo do konca premier league povzpela na četrto mesto. Njena pot do finala je naletela na kraljevsko odobravanje zvestega navijača Ville, princa Williama, ki ga pričakujejo tudi na tribunah štadiona Bešiktaša.

Princ William je vneti navijač Aston Ville. FOTO: Lee Smith/Reuters
Princ William je vneti navijač Aston Ville. FOTO: Lee Smith/Reuters

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Liga Evropa

Villa boljša na stavnicah, Freiburg išče čudež v Istanbulu

V finalu EL se bosta pomerila nemški Freiburg, ki bo lovil svojo prvo lovoriko v evropskih tekmovanjih, in Aston Villa s serijskim zmagovalcem Unaiem Emeryjem.
18. 5. 2026 | 11:29
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Evropska liga

Villa stresla jezo nad Forestom, v finalu z Nemci

V finalu evropske lige se bosta pomerila Aston Villa in Freiburg, v konferenčni ligi pa Crystal Palace in Rayo Vallecano. V vseh Uefinih finalih angleški klub.
7. 5. 2026 | 23:36
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Izvrstni Parižani užalostili tudi britanskega princa

Paris Saint-Germain se na povratno tekmo v Birmingham odpravlja z dvema zadetkoma prednosti, a trener Aston Ville, Unai Emery, še verjame v preobrat.
Tim Erman 10. 4. 2025 | 09:31
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Tuje lige

Villa in Forest sta še vedno velikana, tudi za ManCity in Arsenal

Manchester City in Arsenal v nogometni premier league gostujeta pri tekmecih z bogatim evropskim pedigrejem.
Jan Krstovski 18. 2. 2023 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Aston Villa

Unai Emery namesto Stevena Gerrarda

Izkušeni španski strokovnjak bo 1. novembra prevzel vodenje nogometašev Aston Ville.
25. 10. 2022 | 08:24
Preberite več
Mnenja  |  Gostujoče pero
Gostujoče pero

Nesporno je, da je bil naročnik izraelske obveščevalne agencije Janez Janša

Do 22. maja je rok za ustavno pritožbo, ki jo lahko vloži vsakdo, ki meni, da je bil zaradi tujega vpliva onemogočen demokratični volilni proces.
19. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Vredno branja

Slovenska pevka, ki je umorila babico, snema pesmi in piše knjige

Maja Tripar je za zapahi napisala knjigo Zvezda črne kronike. Sorodnikom žrtve jo je uspelo umakniti iz prodaje.
Moni Černe 18. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Okolje
Ranljivi vodni viri

Fekalije z Velike planine pristanejo v pitni vodi Kamničanov

Pohodniki, turizem, motorizacija in pašništvo onesnažujejo gorske izvire.
Maja Prijatelj Videmšek 19. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Bosna in Hercegovina

Most na mejnem prehodu Gradiška razpadel, promet zaustavljen

Razpad dela mostu čez Savo na mejnem prehodu Gradiška je ustavil mednarodni promet v tem delu BiH, logična rešitev je na dlani.
Novica Mihajlović 19. 5. 2026 | 11:45
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Kulinarika
Vredno branja

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
18. 5. 2026 | 08:28
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina v kolku, ki ne mine? Lahko je kriva hrbtenica!

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
Promo Delo 19. 5. 2026 | 08:54
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Poslovna konferenca

V živo:      V živo: Ustvarjanje zmagovalcev prihodnosti

Na poslovni konferenci z zanimivi gosti o športu kot poslovni, razvojni in družbeni priložnosti.
Marjana Kristan Fazarinc 20. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Deset projektov, ki bodo preobrazili slovensko zdravstvo

Na konferenci o zdravstvu prihodnosti so razpravljali o digitalni transformaciji v zdravstvu, o pomenu tega ter izkušnjah iz prakse.
Milka Bizovičar 19. 5. 2026 | 20:39
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Pred vstopom v srednjo šolo

Do želene kariere ne vodi samo ena pot

Pomembno je, da pred izbiro, kam se bomo vpisali, raziščemo vse poti izobraževanja, ki vodijo do želenega poklica.
Milka Bizovičar 18. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Zavarovanja ne odražajo podnebne realnosti

Naravne nesreče so po podatkih svetovne pozavarovalnice Munich Re v zadnjih letih povzročile rekordne gospodarske škode.
Miran Varga 16. 5. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

evropska ligafinaleAston VillaFreiburgUnai EmeryUefafinale evropske ligeIstanbul

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Kulinarika
Odprta kuhinja

V novi Restavraciji JB: podelitev nagrad JRE in kuharski trači

Na srečanju združenja mladih evropskih gostincev Jeunes Restaurateurs d'Europe so si številni prvič ogledali novo restavracijo JB, odprto manj kot dva tedna.
Karina Cunder Reščič 20. 5. 2026 | 08:59
Preberite več
Kultura  |  Film & TV
Vredno branja

Slovenski film v Cannesu: Režiserke na pohodu

V kratkometražnem tekmovalnem programu svetovna premiera filma Nihče ni nič rekel. V La Cinéf film Vide Skerk.
Pia Prezelj 20. 5. 2026 | 08:44
Preberite več
Novice  |  Svet
Ebola

Ameriški zdravnik, okužen z ebolo, bo premeščen v Nemčijo

Zdravstveni strokovnjaki in Svetovna zdravstvena organizacija pospešeno iščejo načine za zajezitev izbruha.
20. 5. 2026 | 08:34
Preberite več
Novice  |  Svet
Nekdanji iranski predsednik

Drzen Trumpov načrt: koga je želel postaviti za krmilo iranskega režima?

Ahmadinedžad je bil že prvi dan vojne ranjen v napadu na svojo hišo v Teheranu. Napad je preživel, a naj bi po tem izgubil zaupanje v načrt spremembe režima.
20. 5. 2026 | 08:32
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Kranjska Gora

Aprila na strmem pobočju našli okostje, zdaj so potrdili identiteto umrlega

Moškega so pogrešali od 3. oktobra 2018. Smrt ni bila posledica kaznivega dejanja.
20. 5. 2026 | 08:07
Preberite več
Novice  |  Svet
Ebola

Ameriški zdravnik, okužen z ebolo, bo premeščen v Nemčijo

Zdravstveni strokovnjaki in Svetovna zdravstvena organizacija pospešeno iščejo načine za zajezitev izbruha.
20. 5. 2026 | 08:34
Preberite več
Novice  |  Svet
Nekdanji iranski predsednik

Drzen Trumpov načrt: koga je želel postaviti za krmilo iranskega režima?

Ahmadinedžad je bil že prvi dan vojne ranjen v napadu na svojo hišo v Teheranu. Napad je preživel, a naj bi po tem izgubil zaupanje v načrt spremembe režima.
20. 5. 2026 | 08:32
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Kranjska Gora

Aprila na strmem pobočju našli okostje, zdaj so potrdili identiteto umrlega

Moškega so pogrešali od 3. oktobra 2018. Smrt ni bila posledica kaznivega dejanja.
20. 5. 2026 | 08:07
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:09
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Destinacija, ki v enem dnevu ponuja mesto, morje in narodni park

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo 14. 5. 2026 | 14:10
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

SOF 2026: največji marketinški dogodek v Sloveniji

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
Promo Delo 19. 5. 2026 | 14:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

So ledeni možje mit ali resnica?

So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
Promo Delo 15. 5. 2026 | 15:12
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Delo 15. 5. 2026 | 08:10
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
15. 5. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Spomladanski oddih ob morju

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
Promo Delo 1. 5. 2026 | 10:35
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
NA POMOČ

Kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
1. 5. 2026 | 10:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vaši podatki morda niso več samo vaši. Večina tega sploh ne ve

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Delo 18. 5. 2026 | 12:11
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo