Vilinci s kraljevsko podporo, Brazilci iz Breisgaua snujejo presenečenje

Za drugo najbolj pomembno lovoriko v evropskem klubskem nogometu, v finalu evropske lige, se bosta nocoj v Istanbulu (21.00) pomerila Aston Villa in Freiburg. Angleži, za katere bo navijal tudi prestolonaslednik princ William, so favoriti (kvota 1,30, Freiburg 3,5), imajo tudi precej dražjo ekipo (548 milijonov evrov; Freiburg 191 milijonov) ter bogatejšo tradicijo, leta 1982 so bili celo evropski prvaki.

Za nameček imajo trenerja, Unaija Emeryja, ki je evropsko ligo osvojil že štirikrat. Toda finali pogosto prinesejo presenečenja, tudi zadnja zmaga Tottenhama proti Manchester Unitedu je bila nepričakovana. Nemci imajo tudi za odtenek večji motiv – zmaga jim prinaša ligo prvakov. Bodo »Brazilci iz Breisgaua« (regija v JZ Nemčiji) priredili nepozaben podvig v svojem prvem evropskem finalu in ugnali »vilince«?

Ollie Watkins (v sredini) je najboljši strelec Aston Ville.

Aston Villa bo skušala po 44 letih čakanja znova osvojiti evropsko lovoriko proti nemškemu klubu, ki bo igral največjo tekmo v svoji zgodovini. Pot Ville do finala je še potrdila njeno moč – v polfinalu je s skupnim izidom 4:1 odpravila Nottingham Forest. Trener Unai Emery je rekorder s štirimi naslovi v tem tekmovanju, njegova ekipa, v kateri sta glavna igralca Morgan Rogers in Ollie Watkins, se je prebila v prvi evropski finale po osvojitvi pokala državnih prvakov leta 1982.

Villa, ki domuje v Birminghamu, od osvojitve angleškega ligaškega pokala leta 1996 ni prišla do nobene pomembnejše trofeje. Za Emeryja bo to že šesti finale evropske lige; nekdanji trener Arsenala je tekmovanje trikrat osvojil s Sevillo in enkrat z Villarrealom, z londonskim klubom pa je v finalu leta 2019 izgubil proti Chelseaju.

»V tem tekmovanju imam svoje izkušnje, doživljal sem ga tudi v različnih obdobjih,« je dejal Emery, čigar ekipa si je z zmago s 4:2 proti Liverpoolu že drugič v treh letih priigrala nastop v ligi prvakov. »Toda to je nekaj povsem drugega. V nogometu vse, kar si naredil prej, čeprav je bilo morda sijajno, ostane za tabo. Zdaj se piše novo poglavje in jaz želim novo poglavje pisati tukaj,« pravi Bask.

»Igranje za lovoriko, igranje na tako visoki ravni, kot jo dosegamo zdaj, nam prinaša veliko zelo lepih trenutkov. Navijači morajo razumeti, da napredujemo na novo raven. Čutim, da so zadovoljni,« pravi Emery, ki se je izkazal za pravilno izbiro od prihoda leta 2022, ko je bila Villa le tri točke nad območjem izpada. Potem ko je v sezoni 2023/2024 v polfinalu konferenčne lige izpadla proti Olympiakosu s skupnim izidom 6:2, se je zgodil ključen trenutek v preobrazbi Ville v resnega kandidata za lovorike.

Igor Matanović je v tej sezoni dosegel 11 golov za Freiburg.

»Ko smo izgubili v polfinalu proti Olympiakosu, je bil to del procesa, ki nas je moral pripeljati do trenutka, v katerem smo zdaj. Vse, kar počnemo, sledi načrtu. Igranje v Evropi je dokaz doslednosti. Zdaj je cilj, da to trajno ohranimo,« ambicij ne skriva Emery, ki je dve sezoni vodil tudi PSG (2016-18).

Schuster: Pritisk je pozitiven

Freiburg se bo prvič v zgodovini kluba udeležil evropskega finala in je poln samozavesti po sobotni zmagi s 4:1 proti Leipzigu v bundesligi, v kateri je zasedel sedmo mesto in si zagotovil nastop v konferenčni ligi. Toda ekipa trenerja Juliana Schusterja se dobro zaveda, da lahko z zmago v finalu doseže še več. Uspeh bi ji prinesel nastop v ligi prvakov v prihodnji sezoni ter več deset milijonov evrov dodatnih prihodkov za klub, katerega plačna moč je v spodnjem delu bundesligaške lestvice.

Freiburg piše zgodovino kluba.

»To je nogomet, to je ena sama tekma, to je finale, zato je mogoče vse,« je dejal branilec Freiburga Matthias Ginter: »Včasih lahko tudi avtsajder premaga favorita.« Freiburg se že dolgo opira na lastne vzgojene igralce in trenerje, da ostaja v ligi, razvija privlačen slog nogometa. V tej sezoni je presegel vsa pričakovanja, ki so spremljala Schusterja v njegovi drugi sezoni na klopi. Schuster je trenersko licenco pridobil šele leta 2024. »Pritisk vidim kot nekaj pozitivnega, saj me izziva in motivira,« je dejal Schuster.

Watkins: Withejev gol za navdih

Villa je leta 1982 senzacionalno šokirala Bayern München v finalu pokala državnih prvakov, ko je odločilni zadetek dosegel Peter Withe. V želji, da bi ponovil njegov sloviti trenutek, je napadalec Watkins povedal, da si bo ogledal posnetek Withejevega zmagovitega gola proti Bayernu.

Unai Emery in Julian Schuster bosta nocoj tekmeca.

»V resnici še nisem videl Withejevega gola, a si ga bom ogledal kot navdih,« je pred dnevi dejal Watkins: »Peter je legenda. Srečal sem ga že kar nekajkrat. Prejšnji teden je prišel v trening center in nas opazoval. Čudovito je, da imamo takšno legendo v svojem okolju.«

Desetletja, ki so sledila tistemu zlatemu večeru v Rotterdamu, ko je padel Bayern, niso bila vedno naklonjena Villi. Klub je dvakrat izpadel v drugo ligo, leta 1987 in 2016, in izgubil v vseh štirih domačih finalih po zmagi nad Leedsom v finalu ligaškega pokala leta 1996. A Villo je znova obudil preudarni Emery – lani jo je popeljal v četrtfinale lige prvakov, v tej sezoni pa se je z eno tekmo do konca premier league povzpela na četrto mesto. Njena pot do finala je naletela na kraljevsko odobravanje zvestega navijača Ville, princa Williama, ki ga pričakujejo tudi na tribunah štadiona Bešiktaša.