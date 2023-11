Evropska Olimpija je doma lahko le boljša

V nadaljevnju preberite:

So po prvi evropski zmagi v konferenčni ligi (proti Klaksviku z 2:0) zeleno-beli ujeli zalet za peklenski finiš jesenskega dela v slovenskem nogometnem prvenstvu, v katerem bodo ta konec tedna tekme 16. kola? Z igralcem več ali manj, Olimpija je proti Klaksviku, ki je bil, če odmislimo srčnost, daleč od evropske podobe, pokazala največ doslej pod taktirko Zorana Zeljkovića. Trener je dobil odgovor, da ima na voljo širok izbor igralcev, ki ne potrebujejo sodniškega vetra v jadra.

Tudi v Ljudskem vrtu bo razburljivo. Vijolični vedo, da bi jih celjski »skalp« povsem vrnil v šampionsko bitko. Poraz bo Anteju Šimundži dal zeleno luč za selekcijo po njegovi meri in denarnih zmožnostih. Vijolični so še zelo nerazkriti, po imenih imajo še močno zasedbo, toda značajsko in telesno so vprašljivi. Enota za vprašljiv značaj, malo manj pa za telesno je največji mojster Josip Iličić. Za koliko odstotkov na bolje ga lahko dvigne Šimundža? Podobno velja še za drugega zvezdniškega veterana El Arabija Soudanija.