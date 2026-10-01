Evropska opozicija ni enotna, Infantino ima zaveznika

Včeraj je Švicarska nogometna zveza umaknila podporo predsedniku Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianniju Infantinu pri novi kandidaturi za položaj prvega moža organizacije. Tako se je pridružila številnim državam članicam Evropske nogometne zveze (Uefa) pod vodstvom Aleksandra Čeferina, ki so to že storile, a opozicija Švicarju na stari celini ni enotna.

Ta teden je Latvijska nogometna zveza (LFF) odprla nov sedež v Rigi, dogodka pa se je udeležil tudi Infantino. Predsednik LFF Vadims Lašenko se je na odprtju predsedniku Fife zahvalil in mu zagotovil, da je »Latvija vedno na njegovi strani«. »Gianni Infantino stori toliko, da tega ni mogoče našteti v eni minuti,« je začel Lašenko, ki ga je citirala nemška ARD.

»Zelo sem mu hvaležen za svetovno podporo, za njegov prispevek k razvoju nogometa, in seveda je Latvija vedno na njegovi strani. Lahko računa na našo podporo.« Infantino je po odprtju na družbenih omrežjih čestital nogometni zvezi in dodal, da je »ponosen, da je Fifa prek programa Fifa Forward podprla ta čudovit projekt in tako pomagala zagotoviti sodoben dom, ki bo spodbujal nadaljnji razvoj nogometa po vsej državi«.

Čeferin in Uefa sta bila kritična do Infantinovega projketa prodaje deleža v hčerinski družbi Fife zasebnim vlagateljem. Ta načrt je propadel po uporu številnih deležnikov v svetovnem nogometu. Volitve za predsednika organizacije bodo 18. marca naslednje leto, Infantino pa je trenutno edini kandidat.