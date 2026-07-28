Evropska premiera sezone v Celju

Poletnemu utripu v mestu ob Savinji poseben delež danes prispeva celjski nogometni klub. Ta bo namreč prvič v sezoni igral doma pod Uefino streho, in sicer v uvodnem kolu kvalifikacij za ligo prvakov. Izhodišče za rumeno-modre s prve tekme v Albaniji pri domači Egnatii je spodbudno, izid 3:3 ponuja slovenskim prvakom povsem spodobne možnosti za skok v naslednje kvalifikacijsko sito elitnega klubskega tekmovanja.

Celje: Egnatia 20.15, izid prve tekme 3:3 Štadion Z'dežele, sodnik Joey Kooij (Nizozemska). Celje: Leban; Koutris, Tutyskinas, Hrka, Širvys; Zabukovnik, Daniel, Kvesić; Avdyli, Kučys, Sešlar. Egnatia: Dajsinani; Džemaili, Bitri, Sota; Yago, Medeiros, Kryezlu, Loukili, Jaime; Albanes, Adjessa.

Zmaga Celjanom zagotavlja evropsko jesen, najmanj v konferenčni ligi, v kateri so ti konkurenčno tekmovali dve leti zapored, a zdaj si želijo še korak več.