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Nogomet

Evropska premiera sezone v Celju

Naši državni nogometni prvaki po napeti uvodni tekmi kvalifikacij lige prvakov v Albaniji (3:3) nocoj doma odločno na zmago.
Celjski nogometaši bi radi dosegli še en odmeven evropski skalp. FOTO: Matej Družnik/Delo
Galerija
Celjski nogometaši bi radi dosegli še en odmeven evropski skalp. FOTO: Matej Družnik/Delo
S. U.
28. 7. 2026 | 19:48
1:35
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Poletnemu utripu v mestu ob Savinji poseben delež danes prispeva celjski nogometni klub. Ta bo namreč prvič v sezoni igral doma pod Uefino streho, in sicer v uvodnem kolu kvalifikacij za ligo prvakov. Izhodišče za rumeno-modre s prve tekme v Albaniji pri domači Egnatii je spodbudno, izid 3:3 ponuja slovenskim prvakom povsem spodobne možnosti za skok v naslednje kvalifikacijsko sito elitnega klubskega tekmovanja.

Celje: Egnatia   20.15, izid prve tekme 3:3

Štadion Z'dežele, sodnik Joey Kooij (Nizozemska).

Celje: Leban; Koutris, Tutyskinas, Hrka, Širvys; Zabukovnik, Daniel, Kvesić; Avdyli, Kučys, Sešlar.

Egnatia: Dajsinani; Džemaili, Bitri, Sota; Yago, Medeiros, Kryezlu, Loukili, Jaime; Albanes, Adjessa.

Zmaga Celjanom zagotavlja evropsko jesen, najmanj v konferenčni ligi, v kateri so ti konkurenčno tekmovali dve leti zapored, a zdaj si želijo še korak več.

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