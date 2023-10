Evropska premiera v Stožicah je razgalila težave zmajev

V nadaljevanju preberite:

Prvi oktobrski evropski večer na stožiški zelenici je razgalil vse vrzeli v Olimpijini igri. Bratislavski Slovan je bil za razred boljši nasprotnik, Olimpija je predvsem v obrambi znova pustila slab vtis in le nezbranosti napadalcev slovaškega prvaka se imajo zahvaliti, da so izgubili le z 1:0. Slabe predstave s prebliski individualne kvalitete v domačem prvenstvu zmaji še nekako pretvorijo v točke, na evropski sceni je to premalo.

V prvih minutah je bilo v Stožicah dobro le vzdušje, prikazano na zelenici mnogo manj. Joau Henriquesu se poizkus z Markom Mijailovićem v prvi postavi, ki naj bi okrepil centralni blok, ni najbolje izšel. Po previdnem začetku je Slovan prevzel pobudo, razlika v kvaliteti je bila vidna, a vendarle ne tako občutna, da (boljša) Olimpija s Slovanom ne bi mogla igrati.

