Evropska prvaka napolnila mreži

Ljubljana



Slovan na Ferskih otokih

Slovenski reprezentant Miha Blažič (v sredini) bo imel s Ferencvarosom težko nalogo proti švedskemu Djurgardnu. FOTO: Albert Gea/Reuters



Izidi in pari 1. kola kvalifikacij –

- Posledice koronavirusa so bile vidne že po prvih tekmah 1. kola kvalifikacij za nogometno ligo prvakov. Nekdanja evropska prvaka Celtic in Crvena zvezda sta do vrha napolnila mreži Reykjevika in Europe, toda še bolj učinkoviti so bili v beloruskem Brestu, kjer sta domači Dinamo in kazahstanska Astana uprizorila dvoboj brez obramb. Padlo je kar devet golov, od tega šest v gostujoči mreži.Edini »izenačeni« dvoboj je bil v Varšavi, kjer je severnoirski prvak Linfield klonil v zadnjih minutah, ko je imel že igralca manj.Drevi bodo še druge tekme 1. kola, med katerimi bo za slovenske privržence najzanimivejša v Budimpešti, kjer bo Celje gostil Dundalk. Zmagovalec se bo v 2. kolu pomeril z norveškim Moldejem ali finskim Kupoijem.Še en dvoboj v madžarski prestolnici bo imel kanček slovenskega: sloviti Ferencvaros, pri katerem je eden od ključnih igralce, bo v derbiju gostil švedskega prvaka Djurgardna.Najbolj slovenski klub v tujini, slovaški prvak Slovan in »naši«(v prvem Slovanovem porazu v novi sezoni DP z 1:2 je bil strelec),terbodo evropsko sezono začeli na Ferskih otokih.: Sileks 4:0,: Linfield 1:0,: Astana 6:3,: Reykjavik 6:0,: Europa 5:0, Ararat-Armenia – Omonia, Molde – Kups Kuopio, Flora – Suduva, Ferencvaros – Djurgardens, Dinamo Tbilisi – Tirana, Maccabi Tel Aviv – Riga, Connah's Quay Nomads – Sarajevo, Budućnost – Ludogorec, Šerif – Fola Esch, Klaksvik –Slovan, Floriana – Cluj.