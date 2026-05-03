Evropski Bravo se zlepa ne da, ustavil je tudi Celjane in ušel Mariboru

Bravo se ne da, izjemnemu nizu, ki ga je začel prav z zmago proti Celju v 24. kolu 1. SNL, je v 33. kolu dodal še drugo letošnjo zmago proti državnim prvakom. Druga je bila spektakularna, po vodstvu s 3:0 po prvih 45 minutah so nogometaši iz Spodnje Šiške v drugem trepetali in se krčevito branili ter ubranili. Prvaki so v drugem polčasu »stopili na plin«, znižali zaostanek na 2:3, za kaj več jim je zmanjkalo časa in sreče. Znanja in sreče niso imeli Mariborčani, v bitki za Evropo spo doživeli hladno prho v Domžalah. Vijolični po porazu z 1:2 proti Radomljani s tekmo manj zaostajajo šest točk za Šiškarji. Le še čuidež lahko Koprčanom prepreči evropsko poletje. V Murski Soboti je v svojem prefinjenem slogu zmagovalca odločil Josip Iličić.