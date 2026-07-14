Finale pred finalom: najboljši napad in najboljša obramba

Navijači in »nogometna vlada« so na svetovnem prvenstvu v nogometu dobili, kar so želeli: polfinale najboljših na svetu. Prvi polfinalni dvoboj med Francijo in Španijo v Dallasu je finale pred finalom. »Les bleus« in »la roja« so do šeste tekme na mundialu prišli brez prask in v šampionskem slogu: na poti do tretjega zaporednega finala so svetovni podprvaki iz Katarja nanizali pet zmag z razliko v golih 12:3, evropski prvaki iz Nemčije pa do prvega polfinala po letu 2010 štiri zmage in neodločen izid z razliko v golih 7:1. Na lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) vodilne Francoze in tretje Špance loči le 15 točk (1948,97: 1934,79), med njima je Argentina (1943,47), ki jo bo jutri izzvala četrta Anglija (1889,42).