Evropski klubski prvaki šele tretjič v sezoni brez zmage

Ljubljana – Nogometaši Liverpool, ki prepričljivo vodijo v angleškem prvenstvu, šele tretjič v sezoni premier league niso slavili zmage. Na prvi tekmi po premoru zaradi novega koronavirusa so se evropski klubski prvaki v dvoboju z mestnim tekmecem Evertonom razšli brez golov.Tekma 30. kola na Goodison Parku ni navdušila, saj si moštvi nista priigrali veliko priložnosti. Nekoliko bližje zmagi so bili gostitelji, ki bodo še nekaj časa sanjali o štirih lepših priložnostih v zadnjem delu tekme, med drugim jezadel tudi vratnico. Okvir vrat je tako preprečil, da igralci Evertona niso prvič po oktobru 2010 premagali »rdečih«. Liverpool je tako vsaj za en dan prednost pred drugouvrščenim Manchester Cityjem povečal na 23 točk.Pomembno zmago so v boju za ligo prvakov vknjižili nogometaši Chelseaja, ki so v gosteh ugnali Aston Villo; ta ostaja na predzadnjem mestu prvenstvene lestvice. Domači igralci so sicer po prvem polčasu vodili, v 43. minuti je v polno zadel. V nadaljevanju je gostom uspel preobrat. Najprej je v 60. minuti izenačil, le dve minuti pozneje pa je končni rezultat postavilNewcastle je s 3:0 odpravil Sheffield United. Po prvem polčasu ni bilo golov, v 50. minuti pa so gostje ostali brez igralca, potem ko je drugi rumeni karton prejel. Številčno premoč so gostitelji unovčili, strelci golov so biliin