PSG se približuje milijardi evrov prihodkov

Paris Saint-Germain je v prejšnji sezoni ustvaril rekordne prihodke. Francoski športni kolektiv je imel 837 milijonov evrov prihodkov, po navedbah kluba je 175 milijonov evrov od tega prihodkov od tekem. Številke iz poslovanja se nanašajo na moško in žensko nogometno ekipo ter rokometno in judo ekipo kluba.

Večji del prihodkov je šlo na račun nogometnega kluba, ki je v minuli sezoni osvojil ligo prvakov, superpokal in francoski pokal ter francosko prvenstvo. Edini poraz je doživel v finalu svetovnega klubskega prvenstva, kjer ga je premagal Chelsea.

»Ta dosežek kaže na zrelost projekta od prihoda glavnega delničarja QSI in potrjuje trdnost ekonomskega modela kluba, ki je zdaj med najuspešnejšimi na svetu,« so pojasnili pri PSG.

Pariški velikan je bil januarja tretji na lestvici Deloitte Football Money League, je presegel prejšnji rekord prihodkov v višini 806 milijonov evrov, navaja britanska tiskovna agencija Reuters.

PSG je ustvaril 367 milijonov evrov komercialnih prihodkov in 175 milijonov evrov prihodkov od tekem, stadion Park princev pa je bil razprodan 170 zaporednih tekem.

Prihodki od svetovnega klubskega prvenstva do četrtfinala so bili vključeni v finančno poročilo te sezone, medtem ko se bodo poznejše faze odražale v izidih prihodnjega leta.

Kljub rekordnim prihodkom je PSG zabeležil negativno razliko med prihodki in odhodki, čeprav klub primanjkljaja ni razkril. V prejšnji sezoni je PSG poročal o izgubi v višini približno 60 milijonov evrov.