Prvi evropski uri resnice za Maribor v Kopru in za Olimpije v Celju

Nogomet: V 30. kolu 1. SNL danes na koprski Bonifiki prva bitka za poletje v Evropi, jutri v Celju še druga – Zadnje dejanje v četrtek

Ne glede na že odločeno šampionsko bitko in zanesljivim celjskim jurišem proti naslovu državnega prvaka bo v 1. SNL napeto do zadnjega. Prvi vrhunec srhljive bitke za Evropo pa bo že danes, v prvi tekmi 30. kola se bodo na Bonifki pomerili prvi drugouvrščeni Koprčani in tretjeuvrščeni Mariborčani. Tretje kandidate za dve vstopnici zeleno-bele jutri v Celju čakata »dve uri« resnice! Jutri bodo v Stožicah Šiškarji gostili Ajdovce, zadnje dejanje kroga pa bo v četrtek v Kidričevem. Kalcer Radomlje so proste. Koper: Koper – Maribor (sodnik Denis Halilović): Koprčanon v odlični pomladi manjka le še pika na i, evropska viza. Ne bodo jo potrdili danes, se ji pa lahko zelo, zelo približajo. Pod taktirko Zorana Zeljkovića spomladi osvajajo šampionske točke, premagujeju male, a ne premagujejo ...