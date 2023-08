Evropsko jesen Olimpija tlakuje v svojih Stožicah

»Pridite. Več ko vas bo, lažje bo nam. Vse bomo dali od sebe in verjamem, da se bomo skupaj veselili,« je kapetan Olimpije Timi Max Elšnik v najavi za – morda – zgodovinsko tekmo nagovoril vse zeleno-bele privržence, da s skupnimi močmi pišejo nogometno zgodovino. Drevišnja povratna tekma 2. kola kvalifikacij za ligo prvakov v Stožicah (20.00) proti favoriziranem bolgarskem prvaku Ludogorcu je res lahko zgodovinska, ni pa usodna za Olimpijine evropske ambicije v tej sezoni.

Izhodišče je neodločeno (1:1), v 3. kolo kvalifikacij pa vodi kakršna koli zmaga. Poraz bi preselil Olimpijo v 3. kolo kvalifikacij za evropsko ligo. A zmaga ne pomeni le napredovanja, temveč zagotavlja evropsko jesen in milijone evrov. V najslabšem primeru preboj v konferenčno ligo, v najboljšem v ligo prvakov, vmes pa še v evropsko ligo.

Ob vrhuncu počitnic in domala izpraznjeni Ljubljani bo glavno mesto vsaj malo zajela nogometna vročica. Približno 10.000 navijačev bi lahko napolnilo tribune. Elšnik in drugi igralci si zaslužijo glavne vloge po sanjski minuli sezoni, zaslužijo si tudi čim večjo podporo s tribun. O tem, ali si bodo zaslužili tudi zgodovinski dosežek, pa bodo morali pokazati na igrišču. Ne bo lahko in predvsem zelo drugače, kot je bilo v Razgradu.

Brez spodrsljaja, to je zmagovalno vodilo za ljubljanske nogometaše, med katerimi bo znova veliko odgovornost in breme na svojem hrbtu nosil komaj 19-letni Marcel Ratnik.

»Lahko smo še boljši kot smo bili v prvi tekmi, a ne pričakujem podobne tekme, ker je vsaka drugačna. Pričakujem pa dobro tekmo, poln štadion, saj so tudi naši navijači dodatni igralci,« je zmerni optimist tudi trener Joao Henriques. Odlikuje ga zmernost v vsem. Udarno enajsterico in taktiko je v prvih treh tekmovalnih tednih podrejal evropskemu cilju, zato plačal davek, a še ne tako velikega v prvi prvenstveni tekmi. Prvih 90 minut je bilo solidnih. Glavno vprašanje pa je, kdo je lahko še boljši v Stožicah – ljubljanski zeleno-beli, ker igrajo na domačem terenu in z najvišjimi možnimi motivi, ali gostujoči zeleno-beli, ki so med najbolj izkušenimi v takšnih kvalifikacijskih dvobojih?

49 evropskih tekem je igral Ludogorec od zadnjega dvoboja proti Mariboru leta 2019

Ne le enajst, pomembni so vsi igralci

»Ludogorec je bil prej favorit in je tudi zdaj. Nedavno je kupil napadalca za tri milijone evrov (Kwadwo Duah, ki naj ne bi bil nared za dvoboj zaradi poškodbe, op. p.). V zadnjih štirih sezonah je igral preko 40 evropskih tekem. Igralci so navajeni tekmovati, a mi tudi želimo zmagati, proti komurkoli poskušamo zmagati,« je spomnil Henriques, ki se mu res ni bilo treba truditi z motivacijskimi prijemi za najpomembnejšo tekmo za klub in mesto. Lahko se zavleče tudi do loterijskega zaključka, strelov z bele točke.

»Trenerji hočemo imeti tekme, kot je ta. Če bomo napredovali, bom igralcem čestital, jaz pa bom ponosen,« je tudi za trenerja Joaa Henriquesa povratni dvoboj z Ludogorcem edinstven doslej. FOTO: Blaž Samec/Delo

»Izvajanje strelov je tudi stvar treninga. Da, vadili smo strele in treba jih je, ker je pritisk na tekmi veliko večji. Na ta trenutek moraš biti pripravljen,« se ni izmikal pragmatični trener, ki je za dosedanje tri evropske tekme vedno izbral enajst istih nogometašev.

»Ista enajsterica je zato, ker mislim, da so igralci tehnično, taktično in psihološko najustreznejši za načrtovano strategijo. Ampak so tudi igralci z rezervne klopi pripravljeni in to je dobro,« je pojasnil svojo evropsko držo 50-letni Portugalec, ki ni ponudil namiga, da bi drugačna tekma lahko prinesla tudi prvo korekcijo v začetni enajsterici. Velikih razlogov za poseganje naj ne bi imel, ampak vselej je lahko še bolje. In Ljubljančani bodo morali biti ne le boljši, temveč tudi zviti in prav nič mehki.

Zeleno-beli so v gosteh v prvi tekmi marsikoga navdušili, le trenerja Ludogorca Ivajla Peteva ne preveč. »Razen gola niso sprožili nevarnega strela,« je nekoliko vzvišeno ocenil prvi del slovensko-bolgarskega dvoboja prvakov mlajši od trenerjev, a veliko bolj izkušen.

Ludogorec je v Ljubljano dopotoval maksimalno pripravljen. Konec tedna ni igral prvenstvene tekme. Petev ima zdaj še bolj natančne informacije in sposobnosti o Olimpiji. Na voljo ima vrednejše igralce, ne nujno boljše?

3 milijone evrov je bila odškodnina za švicarskega napadalca Kwadwoja Duaha

Ludogorec je vidno hitrejši, a Olimpija je v razvojnem vzponu in premore dovolj taktične spretnosti za igro po svojih taktih. Povrhu je »črna mačka« za bolgarske tekmece, saj je zadala dva huda udarca nekoč velikemu Levskemu. Kako igrati proti na papirju favoriziranemu tekmecu, si še vedno kaže pogledati povratni dvoboj med Mariborom in Ludogorcem izpred štirih let. Drugi polčas, ko vijolični, prav tako počasnejši, niso imeli več druge možnosti, kot igro za vse ali nič, so dobesedno zmleli tekmece. Srečno so ušli nokavtu.

Sodniška ekipa na igrišču, ob in v VAR sobi prihaja iz Nemčije. Glavni je 43-letni Christian Dingert.