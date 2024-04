Fabio Cannavaro novi trener Jake Bijola in Sandija Lovrića

Italijanski nogometni klub Udinese bo po Gabrielu Cioffiju vodil nekdanji svetovni prvak in dobitnik zlate žoge Fabio Cannavaro, je sporočil klub na svoji spletni strani. V ekipi iz Vidma igrata tudi slovenska reprezentanta Jaka Bijol in Sandi Lovrić.

Udinese se nahaja v nezavidljivem položaju, saj zaseda 17. mesto in je le mesto nad cono izpada v drugo ligo. Ima isto število točk kot Frosinone na 18. mestu. Cannavaro je pogodbo podpisal do 30. junija 2024, v strokovnem štabu pa bo tudi njegov brat Paolo, piše na spletni strani kluba.

Petdesetletni Cannavaro bo prvič vodil Udinese v četrtek na tekmi proti Romi, ki je bila pred enim tednom prekinjena 18 minut pred koncem zaradi zdravstvenih težav branilca Rome Evana Ndickaja.

Cannavaro, ki je ob Franzu Beckenbauerju in Matthiasu Sammerju edini branilec z zlato žogo, se je kot trener preizkusil v Združenih arabskih emiratih in na Kitajskem, nazadnje pa je vodil Benevento, ki nastopa v italijanski serie C.