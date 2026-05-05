Nogomet

Fabio Capello: Meja je še vedno blizu in spomin na fojbe je močan

Sloviti nogometni trener je v pogovoru za dnevnik Corriere della Sera razkrival svojo zasebnost, politično opredeljnost in ankdote.
Fabio Capello se je v vlogi angleškega selektorja zelo veselil tesne zmage proti Sloveniji na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki. FOTO: AFP
G. N.
5. 5. 2026 | 08:20
5. 5. 2026 | 08:22
3:12
A+A-

Sloviti italijanski trener in nekoč tudi odličen nogometaš Fabio Capello je na festivalu dnevnika Corriere della Sera v Ferrari ob številnih nogometnih pogledih in ankedotah razgalil svojo zasebno plat. V pogovoru je bil 79-letni Capello, ki je deloval tudi v Londonu, Moskvi in Pekingu, zelo odprt tudi o svoji politični opredeljenosti.

»V prvi republiki sem volil Republikansko stranko. Nato sem volil Silvia Berlusconija in Ligo, zdaj Giorgio Meloni. Meja je še vedno blizu in spomin na fojbe je močan. Ta del zgodovine je še vedno predolgo potisnjen ob rob,« je razkril veliki prijatelj iz otroštva zamejca Edoarda Reje. Capello je Furlan in prihaja iz Škocjana ob Soči, Reja iz Ločnika.

Njegovi veliki ljubezni sta umetnosti in kultura. Navduševala so ga srečanja s slavnim filmskim režiserjem, pesnikom, pisateljem, filozofom in političnim aktivistom Pierom Paolom Pasolinijem. »Z njim sem si vedno želel govoriti o filmu, on pa me je nenehno spraševal le o nogometu. Potem sva pač sklenila kompromis – malo o enem, malo o drugem,« je povedal evropski prvak z Milanom leta 1994, ko so rdeče-črni v finalu v Atenah pometli z Barcelono Johana Cruijffa. Nizozemcev ni maral.  

»Cruijff je bil kot igralec neverjeten, kot trener pa zelo dober. Toda kot človek je bil nadut – tako kot vsi Nizozemci, ki so prepričani, da vedo vse o vsem,« je bil piker. Capello je bil trener, ki je zahetval red in discplino, česar ni imel slavni brazilski Ronaldo. Zanj je bil »Fenomeno« negativni vodja, vodil ga je pri Realu.

Ronaldo je zaradi svojega nešportnega načina življenja spravljal ob živce Fabia Capella. FOTO: Andrea Comas/Reuters

»Ob prihodu v Madrid sem ga vprašal, koliko je tehtal, ko je postal svetovni prvak. Odgovoril je, da 84 kilogramov. Takrat jih je imel 94! Ni treniral, kot bi moral, in s seboj je vlekel preostalo ekipo. Skupaj s predsednikom kluba sem se odločil, da ga odslovimo,« je pojasnil Italijan in se spomnil tudi Berelusconijevega klica.

»Poklical me je za mnenje o Ronaldu. Rekel sem mu: 'Predsednik, odličen je, a ni dober zgled. Nenehno je v diskotekah, se redi in misli le na ženske.' Naslednji dan sem v La Gazzetti dello Sport prebral, da Ronaldo odhaja v Milan,« se je z grenkim nasmehom spominjal Capello.

Za največja zapravljena talenta svetovnega nogometa je izpostavil Antonia Cassana in Maria Balotellija.

