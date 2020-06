Fabregas: Nestrpnežem na štadionih mesto v zaporu

London

Francozi prehitro obupali

Fabregas je branil barve Chelseaja. FOTO: Reuters

Cesc Fabregas je dolgoletni član španske reprezentance. FOTO: Reuters

, 33-letni španski nogometni zvezdnik Arsenala, Barcelone in Chelseaja, ki je zdaj član Monaca, se je jasno zavzel za odpravo vseh oblik nestrpnosti na štadionih.»Na tribunah je ignoranca, ljudje žalijo športnike zaradi barve njihove kože. To je neumno in nesprejemljivo,« je za Guardian povedal Fabregas. »Žal se to dogaja že leta in leta, čas je, da o tem govorimo in ukrepamo. Če je treba zapreti štadione, predpisati visoke denarne kazni, naj bo. Takšni ljudje pa naj gredo v zapor, če bo to pomagalo, kar koli je potrebno, da s tem opravimo enkrat za vselej,« pravi zvezni igralec.»Vedno se bo našel kakšen 'klovn' na zabavi, ampak za to naj plača visoko ceno. Ker rasizem ne smemo več dovoliti ne v športu ne v življenju nasploh,« pravi Fabregas in nadaljuje: »Slejkoprej se bo v nogometu nekdo izpostavil in odkrito povedal, da je gej. Na začetku bo to šok in prepričan sem, da bodo mnogi zagnali vik in krik. Toda potem se bo pojavil še eden, pa še eden ... Čez čas bo to postalo normalno. To se bo zgodilo in takrat moramo ostati enotni, da nestrpnosti zapremo vrata.«Nogometašem je sicer prepovedano javno izražati politična stališča, ampak v boju proti rasizmu bi morala obstajati izjema, pravi Fabregas: »Športniki imamo svojo platformo in lahko nagovorimo množice prek socialnih omrežij in tradicionalnih medijev. To je lahko pozitivno, vsi stremimo k boljšemu svetu.«Fabregas je tudi izrazil obžalovanje, da se je francoska liga končala predčasno in ni sledila drugim, kar bo dolgoročno prineslo hude posledice za nogometaše in njihove družine. »Tu ni samo nas 20, 25 nogometašev. V klubu je zaposlenih še petkrat toliko ljudi. Vsi imajo družine in življenje v Monte Carlu je zelo drago,« opozarja Fabregas, ki se veseli sredinega začetka angleške lige.