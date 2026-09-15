Fabregasov Como ne pozna zavor: po ligi prvakov zdaj še napad na scudetto?

Cesc Fabregas in njegov Como sta lani poskrbela za eno največjih presenečenj italijanskega nogometa, očitno pa se s prebojem v ligo prvakov njuna zgodba še zdaleč ni končala. Klub ob slovitem jezeru je novo sezono začel še samozavestneje in je po štirih krogih serie A tik pod samim vrhom.

V ponedeljek je pred domačimi navijači z 2:1 premagal Parmo in svoj izkupiček povečal na deset točk od možnih 12. Več jih imata le Roma in Inter, ki sta dobila vse štiri uvodne tekme.

»To je zelo pomembna zmaga tudi zame kot trenerja. Začenjam razumeti, kakšna ekipa lahko postanemo,« je po novi zmagi dejal Fabregas. Španec je poudaril, da se je po številnih poletnih spremembah in treh tekmah v enem tednu v moštvu pojavilo veliko novih dinamik.

Nekdanja Realovca odprla pot do zmage

Como proti Parmi ni blestel le z rezultatom. Gostitelji so prevladovali pri posesti in si ustvarili precej več priložnosti, odpor gostov pa prvič strli v 23. minuti.

Pri vodilnem zadetku sta sodelovala nekdanja nogometaša madridskega Reala. Nico Paz je žogo poslal pred vrata, Jacobo Ramon pa jo je spravil v mrežo za 1:0.

Parma se ni predala. V drugem polčasu je David Romero stresel okvir vrat in opozoril, da prednost gostiteljev še zdaleč ni varna.

Odločitev je padla v 83. minuti. Po odbiti žogi v kazenskem prostoru je do nje prišel brazilski branilec Kaiki Bruno in dosegel svoj prvi zadetek za Como. Romero je v sodnikovem dodatku sicer zmanjšal na 2:1, časa za popoln preobrat pa gostom ni več ostalo.

Fabregasa predstava Brazilca ni presenetila. »Spremljam brazilski nogomet, zato sem ga že poznal. Rad brani, je hiter, resen, dobro trenira in ima kakovost. Veliko nam bo pomagal,« je povedal o 23-letniku.

Štiri zmage zapored

Zmaga proti Parmi je le nadaljevanje odličnega niza. Como je po uvodnem remiju z Udinesejem nanizal štiri zaporedne zmage v vseh tekmovanjih, daleč najbolj odmevna pa je bila tista nekaj dni prej.

Ob svojem prvem nastopu v ligi prvakov v klubski zgodovini je na domačem štadionu s kar 4:1 odpravil RB Leipzig. Fabregas po tekmi ni skrival navdušenja in je poudaril, da bo večer za klub in njegove navijače ostal nepozaben.

Vzpon Coma je že sam po sebi skoraj neverjeten. Klub je še pred nekaj leti igral daleč od italijanske elite, prejšnjo sezono pa je končal na četrtem mestu serie A in se prvič v zgodovini uvrstil v ligo prvakov.

Da lanski uspeh ni bil zgolj kratkotrajen preblisk, kaže tudi začetek nove sezone. Como je v prvih štirih prvenstvenih krogih osvojil deset točk in zaseda tretje mesto. Fabregas zato po novi zmagi ni želel več postavljati meja. S svojo mlado ekipo želi poseči še višje in se vmešati celo v boj za scudetto.