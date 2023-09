Farmacevti imajo zdravilo za neučinkovitost

Nogometaši Bayerna iz Münchna so v tretjem kolu nemškega prvenstva zabeležili še tretjo zmago. Z 2:1 so v gosteh premagali Borussio Mönchengladbach. Bavarci so imeli v prvem polčasu pobudo, a te nikakor niso kronali z zadetkom. Je pa to na drugi strani uspelo domačim, ki so v 30. minuti povedli prek Koja Itakure.

V drugem polčasu je Bayern postavil stvari na svoje mesto. V 58. minuti je izenačil Leroy Sane po podaji Joshue Kimmicha. Slednji pa se je kot podajalec izkazal tudi ob zmagovitem zadetku mladega rezervista Mathysa Tela v 87. minuti.

Poleg Bayerna ima popoln izkupiček po treh odigranih tekmah še Bayer iz Leverkusna. Farmacevti so s 5:1 premagali zadnjeuvrščeni Darmstadt. Dva gola je za varovance Xabija Alonsa dosegel Victor Boniface (21., 61. minuta), pod preostale pa so se podpisali Exequiel Palacios (49.), Jonas Hofmann (67.) in Adam Hložek (83.). Za goste je na 1:1 vmes izenačil Oscar Vilhelmsson (25.).