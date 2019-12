FOTO:Favoriti lige prvakov ne popuščajo: med elito le klubi iz petih držav

Tudi slovo Ajaxa ni presenečenje

Osmina finala lige prvakov bo spektakularno nogometno tekmovanje po meri najzahtevnejših navijačev. Februarski in marčevski izločilni boji Uefinega gala plesa bodo polni klasičnih evropskih gigantov, 170 dni pred vrhuncem v Istanbulu pa je nemogoče napovedati ime kluba, ki bo na piedestalu (morda) nasledilKdo ve, kako bi se razpletel zadnji finale lige prvakov v Madridu, če bi se meril z Liverpoolom tedaj »predvideni« finalist, in ne, ki 1. junija ni bil dorasel zasedbi. Tega še lep čas ne bomo izvedeli.Tudi 30. maja 2020 namreč ne bo prišlo do takšnega scenarija. Ajaxu se je zalomilo v izenačeni skupini H, pri čemer ni možno govoriti senzaciji, kot bi mislili nekateri mlajši zaljubljenci v nogometno igro.insta (bili) pač močnejši od Nizozemcev, čeprav so ti dolgo kotirali na enem od prvih dveh mest.Razlogov za »zgolj« tretje mesto Ajaxa je več. Klub je denimo v prestopnem roku ustvaril 155 milijonov evrov presežka zgolj s prodajo dveh biserov:(Juventus) in(Barcelona). Oba sta napredovala v osmino finala v majicah novih klubov … Ajax kljub vsemu hodi po pravi poti, ne nazadnje je zabil največ golov in jih prejel najmanj med vsemi v skupini H (!), nase pa je opozorila sedmerica:4 goli in 1 podaja,2+5,k 1+2,1+1,0+2,1+0,0+1. Hitro je vidno, da je – v primerjavi z minulo sezono – odpovedal predvsem Tadić.Najboljši klubi v Evropi bodo v prihodnjih tednih osredotočili svoje misli na domače ligaške bitke, njihove evropske ambicije bodo oživele februarja. V ponedeljek bo na sporedu žreb parov osmine finala (glej jakostna bobna v tabeli), ples kroglic pa bo določil tudi razpored tekem, saj bo prvo sito izločilnih bojev tradicionalno razvlečeno – prve tekme bodo igrali 18./19 in 25./26. februarja, povratne 10./11. in 17./18. marca. Upoštevaje imena klubov lahko upravičeno pričakujemo osem spektakularnih večerov. Nosilci žreba so PSG, Bayern, Leipzig, Manchester City, Liverpool, Juventus, Barcelona in Valencia. Osmine finala najbrž ne bo videl sloviti. Eden od najuspešnejših trenerjev v zgodovini nogometne igre je sinoči že dobil naslednika na klopi Napolija – to je postal njegov nekdanji varovanec. Zanimivo, 60-letnik je že pred tekmo z Genkom (4:0) vedel, da bo dobil nogo. Potem ko je osvajal lovorike na klopeh Milana, Chelseaja, PSG, Bayerna in Reala (!), je očitno pustil odličen vtis tudi na igralce Napolija. Instagram so preplavila čustvena sporočila njegovih adutov, kot soin celo, ki ga je Ancelotti julija želel prodati in namesto njega pripeljati v klub Maura Icardija …Če je »Carletto« odšel po zmagi, pa je deset let mlajšiostal na klopi Interja kljub porazu z Barcelono in selitvi v evropsko ligo. Razočaranje Interja je pomenilo veselje za Barço oziroma njene mlajše upe, ki so začasno zamenjali Messija in druge nosilce igre.Italijane sta zmlelain, produkta katalonske mladinske akademije. »Midva sva dokaz, da je La Masia pravo izhodišče za mlade nogometaše, ki lahko s trdim delom uresničijo svoje sanje,« je 21-letni Perez povedal o šoli, ki je nekoč proizvedla tudi Messija in Iniesto. Prvo ime zadnjega kola je bil vendarle Ansu Fati, pri 17 letih in 40 dneh najmlajši strelec gola v zgodovini lige prvakov. Čeprav je rojen v Gvineji Bissau in bi lahko igral tudi za Portugalsko, je tudi Fati – kot Perez – član španske ekipe U-21.