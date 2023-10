Felix Magath, ali pa morda kdo drug, pride v četrtek

Nekdanji trener Bayerna Felix Magath še ni trener nogometašev Olimpije, v četrtek bo. Ali kdo drug. Direktor Igor Barišić in športni direktor Goran Boromisa sta trenersko kombinatoriko razkrivala in pojasnevala na novinarski konferenci slovenskega nogometnega prvaka. Naslednik Portugalca Joaa Henriquesa bo v Ljubljani najkasneje v četrtek, v petek bo že vodil prvi trening. S kom so se še pogovarjali pri zeleno-belih, je Magath predrag za Ljubljančane, kdo ima prednost, mlajši strokovnjak ali starejši? To so vprašanja, na katera sta delno odgovarila zelo-bela direktorja.