Fenerbahče zaradi Mourinha prejel hotelski račun za več kot pol milijona evrov

Jose Mourinho je kljub ogromnim pričakovanjem lansko sezono pri Fenerbahčeju zaključil neuspešno in ob koncu avgusta klub tudi zapustil. Kljub temu da je od njegove odhoda minilo že skoraj tri mesece, pa je Mourinho še vedno trn v peti Fenerbahčeja. Tokrat zaradi hotelskega računa, ki je znašal več kot pol milijona evrov.

Turški nogometni velikan je pod vodstvom Mourinha lani ligo končal na drugem mestu, enajst točk za Galatasarayem, ki je Fenerbahče kasneje izločil še iz pokalnega tekmovanja in tako zapečatil usodo portugalskega stratega. Mourinho je ob odhodu iz kluba prejel še približno 15 milijonov evrov odškodnine in s tem ponovno razjaril tako klub kot tudi navijače.

Kot da Mourinho klubu ni povzročil dovolj preglavic, je turški časnik Yenicag Gazetesi sedaj razkril, da je Portugalec v Istanbulu bival v enem najdražjih hotelov, Four Seasons Hotel.

Po pisanju časnika najcenejša noč v hotelu stane približno 1100 evrov. Mourinho, znan po svojih provokativnih potezah in ekscentričnosti, je 15 mesecev bival v eni izmed najdražjih sob, s čimer je klubu naprtil zajeten hotelski račun – končna vsota menda znaša 36,5 milijona turških lir oziroma približno 747 tisoč evrov.

Po odhodu iz Turčije se je Mourinho vrnil v domače kraje in trenutno vodi portugalsko Benfico, kjer je tudi začel svojo trenersko kariero. Na enajstih ligaških tekmah je klub zbral sedem zmag in štiri remije ter zaseda tretje mesto.